«ذات الأذنين» تُبعد إينزاجي عن الإنتر وتُقربه من الهلال

أعلن نادي إنتر الإيطالي، أمس، رحيل مدربه سيموني إينزاجي، بعد التوصل إلى «اتفاق متبادل» بين الطرفين، وذلك بعد 4 أيام على خسارة الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا والكأس «ذات الأذنين» أمام باريس سان جرمان الفرنسي بخماسية نظيفة، ويأتي رحيل إينزاجي وسط تقارير تشير إلى إمكانية انتقاله لتدريب نادي الهلال السعودي مقابل 50 مليون يورو بعقد لسنتين.

وقال إنتر في بيان له: تم الانفصال بين النادي وسيموني إينزاجي، هذا القرار تم بإتفاق متبادل بين اينزاجي ورئيس النادي جوزيبي ماروتا، الذي قال: أشكر اينزاجي للعمل الكبير الذي قام به، للشغف الذي أظهره وعلى صراحته في اجتماعنا الذي أدى إلى قرار الإنفصال.

في حين، قال إينزاجي: حان الوقت لتحية هذا النادي على السنوات الأربع التي قضيتها معه وبذلت فيها قصارى جهدي، وأريد تخصيص كلمتي الأخيرة إلى أنصار النادي ولن أنساكم أبداً.

تولى إينزاجي تدريب إنتر موسم 2021، وقاده إلى إحراز لقب بطل الدوري الإيطالي مرة واحدة، وكأس إيطاليا 3 مرات، والكأس السوبر الإيطالية 3 مرات أيضاً، كما قاده إلى نهائي دوري الأبطال مرتين، وخسرهما أمام مانشستر سيتي الإنجليزي عام 2023، وأمام سان جرمان قبل 4 أيام.

وبدأ سيموني مسيرته التدريبية مع لاتسيو قبل تسع سنوات، بعد أن شق طريقه في صفوف الشباب، وأحدث تأثيراً فورياً، حيث أعاد نادي العاصمة إلى المسابقات القارية، وإلى نهائي كأس إيطاليا، حيث خسر أمام يوفنتوس قبل الانتقال لتدريب إنتر.