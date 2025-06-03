مهاجم شباب الأهلي السابق مطلوب في إنجلترا مقابل 20 مليون يورو

اقترب نوتنغهام فوريست، من الاتفاق مع بوتافوغو على ضم المهاجم إيغور جيسوس لاعب شباب الأهلي السابق مقابل 20 مليون يورو، كما يتفاوض النادي الإنجليزي مع نظيره البرازيلي على ضم الظهير الأيسر كويابانو، والمدافع جير كونيا.

ويسعى نوتنغهام بعد أن حل في المركز السابع بالدوري الإنجليزي الممتاز، إلى تدعيم صفوفه قبل مشاركته في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل، وهي المرة الأولى التي يتنافس فيها الفريق في مسابقة أوروبية منذ 30 عاماً.

ويذكر أن إيغور نشأ في فريق الناشئين بنادي كورتيبا البرازيلي، لكن شباب الأهلي تعاقد معه في عام 2020، وعمره 18 عاماً فقط مقابل مليوني يورو، وتألق بشكل لافت مع الفريق في موسمه الأول، وارتفعت قيمته السوقية إلى 5 ملايين يورو.

وشارك المهاجم البرازيلي مع «الفرسان» في 87 مباراة، وأحرز 43 هدفاً، ولعب 20 تمريرة حاسمة، وساهم مع الفريق في تحقيق عدد من الألقاب المهمة ومنها دوري أدنوك للمحترفين قبل عودته إلى البرازيل في 2024، وانضمامه إلى بوتافوغو في صفقة انتقال حر.

وتم بعدها اختياره ضمن قائمة المنتخب البرازيلي الأول، ويشارك ناديه البرازيلي في نهائيات بطولة العالم للأندية المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية من 14 يونيو الجاري إلى 13 يوليو المقبل، بعد مشاركته مع بوتافوغو الفوز بنسخة عام 2024 من كأس ليبرتادوريس، وقبلها ظفر معه بلقب الدوري البرازيلي للمرة الثالثة في تاريخه، بعد أن غابت هذه الكأس عن خزانته لحوالي ثلاثة عقود.