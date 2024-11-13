محمد الكتبي: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد الشائعات ولن نسمح بالإساءة للعين



حذر محمد سيف الكتبي، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، بعض وسائل الإعلام وصناع المحتوى من الاستمرار في تبني الظواهر السلبية التي لا تتسق مع قيم ومبادئ وأخلاق مجتمعنا المحافظ دون هدف، سوى إثارة الفتن والخلافات، مؤكداً أن استخدام اسم النادي كوسيلة للانتشار عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي على نحو غير مقبول، أمر مرفوض.

وأضاف محمد سيف الكتبي: «رصدنا بعض التجاوزات الإعلامية خلال الفترة الأخيرة، التي تتضمن استفزازاً صريحاً وخروجاً واضحاً عن النص، ولن نتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يسيئ إلى نادينا، سواء أكان ذلك بحق الفريق أم اللاعبين أم جماهيرنا المخلصة».

وأكد عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم والمشرف على الشؤون الإعلامية، أن أبواب نادي العين ستظل مفتوحة لجميع وسائل الإعلام، وأن النادي يعمل بمبدأ الشفافية، داعياً إلى عدم نشر أي معلومات مغلوطة أو الترويج للشائعات وتبني تصريحات لا أساس لها على أرض الواقع، مشدداً في الوقت نفسه على أنه لن يسمح باستخدام اسم نادي العين كوسيلة عبر وسائل إعلام رسمية أو مواقع تواصل اجتماعي لمصالح شخصية.

وثمن محمد الكتبي الدور الفعال الذي ظل يقوم به الإعلام الرياضي المتوازن والمميز، من خلال محتوى إعلامي يرتقي بالمشهد الرياضي ويعكس قيم النزاهة والمهنية المبنية على الدقة والموضوعية، مؤكداً التزام نادي العين بدعم الإعلام الهادف والشفاف الذي يخدم المصلحة العامة ويسهم في تعزيز الرسالة الرياضية النبيلة، موجهاً التحية في الختام للإعلاميين الذين ظلوا يتحلون بالمسؤولية والاحترافية تجاه مجتمعنا الرياضي المحافظ عبر رسائل إعلامية مميزة ومبرأة من العيوب والأخطاء.