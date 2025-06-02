النصر يعتمد الهوية الجديدة لشعاره التاريخي

اعتمد نادي النصر الهوية الجديدة لشعاره التاريخي، بعدما قرر إعادة استخدامه تلبية لطلب جماهيره، وجاءت الهوية الجديدة بـ3 تصاميم مختلفة من ناحية الألوان وبعد انتهاء حملة التصويت التي أطلقها العميد على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي لاختيار الشكل الأنسب، وتم تصويت الجماهير بنسبة 90 % على «الخيار الأول» ليكون الشعار المعتمد والهوية الرسمية لكرة القدم في نادي النصر الرياضي. ويتميّز الشعار التاريخي بالشكل الدائري ويتضمّن اسم «النصر» باللغتين العربية والإنجليزية، مع عام التأسيس 1945، وهو أول نادٍ إماراتي «عميد الأندية».

وفي الوسط، يظهر حرف «V» المستمد من كلمة Victory ويجسّد جوهر النادي واسمه «النصر»، كما ترمز الأجزاء الزرقاء داخل الكرة إلى الإمارات السبع، ويُعدّ إكليل الغار، وهو شعار أولمبي، رمزاً للانتصارات والتتويج.

ويُعد هذا الشعار الذي اشتهر به «العميد» على مدى سنوات طويلة، رمزاً لفترة «الزمن الجميل» التي شهدت تحقيق العديد من الألقاب. وكانت جماهير «العميد» قد أطلقت قبل فترة قصيرة وسم «عودة شعار النصر» عبر منصة «إكس»، طالبت من خلاله إدارة ناديها بإعادة استخدام الشعار التاريخي بدلاً من الشعار الحالي الذي تم إطلاقه قبل ثلاث سنوات.

سيتم اعتماد الشعار الهوية البصرية لشركة النصر لكرة القدم في جميع الجوانب المرتبطة بقطاع كرة القدم في النادي، والتي تشمل: الأطقم الرياضية للفريق الأول وفرق الأكاديمية، كافة المواد الإعلامية المرئية والمطبوعة والرقمية المختصة بقطاع كرة القدم بنادي النصر الرياضي، مرافق استاد آل مكتوم واستاد حميد الطاير ومبنى مدرسة الكرة التابعة لشركة النصر لكرة القدم، والمنتجات الرسمية والبضائع المخصصة للجماهير المتعلقة بشركة النصر لكرة القدم.

على جانب آخر، سيظل الشعار الحالي والمستحدث منذ عام «2022» هوية لنادي النصر الرياضي وشركة النصر للاستثمار وشركة النصر للألعاب الجماعية.

ورحبت جماهير النصر باعتماد الهوية الجديدة للشعار التاريخي، إلا أن عدداً كبيراً منهم طالب بتوحيد الشعار الرسمي للنادي بدلاً من استخدام شعارين أحدهما لكرة القدم والآخر لباقي الألعاب، وقال المشجع سعيد العامري عبر حسابه على منصة «إكس»: من الأفضل أن يكون للنادي شعار واحد موحد، ورسمي لضمان وضوح الهوية وتعزيز العلامة التجارية، وجود شعارين قد يكون مقبولاً في فترات مؤقتة أو لحالات خاصة، لكن على المدى الطويل ينصح بتوحيد الشعار، وجود أكثر من شعار يجعل من الصعب بناء علامة تجارية قوية وراسخة في أذهان الناس.

وقال حساب مشجع آخر يحمل اسم «رياضي 9»: عودة الشعار التاريخي شيء جميل، لكن أتوقع أن الكل يتمنى أن يكون للنادي شعار واحد، فيما نشر حساب صالح «بو سالم» تدوينة قال فيها: يعطيكم العافية على عودة هويتنا الأساسية، شكر خاص للشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، توحيد الشعار أفضل من تواجد شعارين، مع العلم أن شعار 2022، ليس له سوى ذكريات مؤلمة لعميد الكرة الإماراتية.





