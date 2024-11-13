46 مدرباً تعاقبوا على تدريب العين منذ تأسيسه

أصبح المدرب ليوناردو جارديم ثالث برتغالي يقود العين بعد مواطنيه فينجادا موسم 1998 - 1999، وبيدرو إيمانويل موسم 2019 - 2021، ولم يحققا أية بطولة مع الفريق البنفسجي، وتأمل الجماهير العيناوية أن يصبح جارديم أول مدرب برتغالي يصعد مع الزعيم إلى منصات التتويج، خصوصاً وأن الفريق يشارك هذا الموسم في 5 بطولات على الأقل، أبرزها دوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس العالم، فضلاً عن المسابقات المحلية الثلاث وهي دوري أدنوك للمحترفين، وكأس رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وتغلب المدرسة الأوروبية على خيارات نادي العين في استقدام المدربين بمعدل 21 مدرباً من دول أوروبية مختلفة من أصل 46 مدرباً تعاقبوا على تدريب الفريق رسمياً منذ تأسيسه، وتتوزع جنسيات المدربين الأوروبيين على 12 دولة وهي كرواتيا، وفرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا وفرنسا، وهولندا، ورومانيا، والتشيك، والبرتغال، وألمانيا، وأوكرانيا، والبوسنة والهرسك، بينما تأتي المدرسية اللاتينية في المركز الثاني، إذ درب العين 14 مدرباً من أمريكا الجنوبية منهم 10 برازيليين، و3 من الأرجنتين، ومدرب من الأوروغواي، و11 مدرباً عربياً.

14 حقق 14 مدرباً أجنبياً بطولات العين البالغ عددها 38 بطولة منذ تاريخ تأسيسه، منهم عشرة أوروبيين، ويأتي في مقدمتهم المدرب الفرنسي الراحل عبد الكريم ميتسو، برصيد 4 بطولات منها بطولة دوري أبطال آسيا 2003، والكرواتي زلاتكو داليتش بعدد 4 بطولات، والروماني أولاريو كوزمين بـ 3 بطولات، والألماني وينفرد شايفر، 3 بطولات، والكرواتي زوران ماميتش، الذي توج بثنائية الدوري والكأس، فضلاً عن وصافة كأس العالم للأندية، والأوكراني سيرجي ريبروف، بحصوله على لقبي الدوري وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والروماني ايلي بلاتشي بعدد 2 بطولة، والبرازيلي نيلسينهو روزا، بطولتين، وبطولة واحدة لكل من البرازيليين زي ماريو، وأماريلدو، الروماني يوردانسكو، والتشيكي ميلان ماتشالا والبوسني جمال حجي، والأرجنتيني هيرنان كريسبو.

11 ولم تكن المدرسة العربية بعيدة عن قائمة المدربين الذين تعاقبوا على قيادة العين، إذ تولى تدريبه 11 مدرباً وكان الإماراتي ناصر ظاعن أول من تولى قيادة الجهاز الفني، بينما يأتي المدربون التونسيون على رأس قائمة المدربين العرب الذين عملوا في العين بعدد 4 مدربين وهم، محمد المنسي ومراد محجوب، وعبد المجيد الشتالي، وحميد الذيب، و3 مدربين من مصر هم شاكر عبد الفتاح، ويسري عبد الغني، وعبد العزيز همامي، بالإضافة للسوري أحمد عليان، والمغربي أحمد نجاح، والجزائري محي الدين خلف، ونجح 5 منهم في التتويج مع العين بالألقاب، ويأتي في مقدمتهم محمد المنسى، والسوري أحمد عليان، إذ حقق كل منهما 3 بطولات، والمصري شاكر عبد الفتاح بطولتين، والمغربي أحمد نجاح، والتونسي مراد محجوب ببطولة واحدة لكل منهما.

3 يأتي كل من الكروتي زلاتكو داليتش، والبرازيلي اماريلدو، والسوري أحمد عليان، على رأس قائمة المدربين الذين قضوا أطول فترة في قيادة العين لمدة (3 مواسم)، بينما تعتبر فترة المدرب التونسي مراد محجوب هي الأقصر، إذ قاد العين لمدة 4 أشهر فقط وتوج معه ببطولة دوري أبطال الخليج موسم 2000 - 2001، وتولى 5 مدربين تدريب الفريق لفترة مؤقتة وهم: أحمد عبدالله، وعبد الحميد المستكي، والمغربي رشيد بن محمود، والكرواتيان جوسكو سبانجيتش، وزيلجكو سوبتش.