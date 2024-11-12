العين يعيد تشكيل الجهاز الإداري لفريق كرة القدم

قرر مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم، إعادة تشكيل الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم لإدارة الشؤون الرياضية، وذلك انطلاقا من حرصه على تعزيز الأداء الإداري والتنظيمي للفريق.

وأعلن المجلس في بيان له أن القرار تضمن تعيين عصام عبدالله آل علي، مشرفا للفريق الأول وأحمد الشامسي مديرا، وسعيد المنهالي إداريا، وذلك بناء على القدرات والخبرات الإدارية التي يتمتعون بها، في مجال كرة القدم للمساهمة في تحقيق أهداف الفريق وتطلعاته المستقبلية.

وتقدم مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم بالشكر لاتحاد كرة القدم، لموافقته على طلب النادي انضمام عصام عبدالله إلى الجهاز الإداري لفريق الكرة والذي كان يشغل منصب مدير المنتخب الأولمبي.