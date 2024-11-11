«ميامي» الأمريكية تستضيف قرعة مونديال الأندية 5 ديسمبر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" إقامة قرعة مونديال الأندية 2025 في 5 ديسمبر المقبل بمدينة ميامي الأمريكية.وأوضح الاتحاد في بيان له اليوم أنه بحلول تاريخ إجراء القرعة الشهر المقبل ستكون قد حسمت هوية الأندية الـ32 المتأهلة إلى أكبر مسابقة عالمية للأندية والتي تقام على 12 ملعبا.

ويمثل فريق العين، الإمارات في البطولة العالمية بصفته بطلا للنسخة الماضية من دوري أبطال آسيا وسيكون آخر الملتحقين بالركب إلى الولايات المتحدة الأمريكية الفريق الفائز بالمواجهة البرازيلية الخالصة في نهائي كأس ليبرتادوريس والتي تجمع أتليتيكو مينيرو وبوتافوغو في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في 30 نوفمبر الجاري.