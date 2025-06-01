«الأبيض» يواصل تدريباته على ملاعب نادي الجزيرة اليوم

يبدأ منتخبنا الوطني الأول، مساء اليوم، تدريباته على ملاعب نادي الجزيرة بأبوظبي، بعد ختام الجزء الأول من تحضيراته تحت قيادة المدرب الروماني، أولاريو كوزمين، والتي جرت على ملاعب نادي الوصل بدبي، استعداداً للقاء ضيفه منتخب أوزبكستان، في الساعة الثامنة من مساء الخميس المقبل، على ملعب استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، ضمن الجولة التاسعة قبل الأخيرة لتصفيات المجموعة الآسيوية الأولى المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وتسود صفوف «الأبيض» حالة من المعنويات العالية، مع تركيز الجهاز الفني على الجوانب الفنية مباشرة، في ظل وصول اللاعبين إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية بتوافق المعسكر الحالي مع نهاية مشاركات أنديتنا في مسابقات موسم 2024 ـ 2025، ومن المقرر استمرار المعسكر حتى خوض لقاء أوزبكستان، والسفر بعدها مباشرة إلى قيرغيزستان للقاء منتخبها 10 يونيو الجاري، ضمن الجولة العاشرة الأخيرة من تصفيات المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية.

وأعرب خالد الظنحاني، لاعب منتخبنا الوطني، عن فخره بالوجود ضمن القائمة الحالية من لاعبي المنتخب، وعن أمله بأن يحقق الإضافة المطلوبة لـ«الأبيض» في لقاء الخميس المقبل، مؤكداً أن المنتخب لا يفكر الآن سوى في مباراته أمام أوزبكستان، وبعدها سيتحول تركيزه إلى المباراة الأخيرة في التصفيات، مشيراً إلى مدى قوة المباراتين، وإلى أن هناك تفاصيل صغيرة هي الحاسمة لمثل تلك المواجهات، وأشاد بحالة الانسجام الحالية بين لاعبي «الأبيض»، بعد مرور قرابة الأسبوع من عمر معسكر الإعداد الجاري، وتمنى أن تترجم تلك الحالة على أرض ملعب استاد آل نهيان، كما تمنى استمرار الدعم الجماهيري الكبير خلف منتخبنا في مهمته الوطنية الحاسمة.

يذكر أن منتخبنا الوطني يضم اللاعبين خالد عيسى، حمد المنذري، علي خصيف، لوكاس بيمنتا، كوامي كييودو، خليفة الحمادي، علاء الدين زهير، ساشا إيفكوفيتش، خالد الظنحاني، ماركوس ميلوني، عبد الرحمن صالح، بدر ناصر، فابيو ليما، يحيى الغساني، زايد عبد الله، عبد الله رمضان، يحيى نادر، لوان بيريرا، ماجد حسن، علي صالح، محمد عبد الباسط، عبد الله حمد، سلطان عادل، جونيور نيداي، كايو لوكاس، برونو أوليفيرا، وكايو لوكانيدو.