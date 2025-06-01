شباب الأهلي.. الهدف «النخبة» والدفاع عن الألقاب الأربعة

تطالب جماهير شباب الأهلي، إدارة النادي من الآن في التحضير الجيد للدفاع عن ألقاب الفريق المحققة في الموسم المنتهي، عندما يبدأ مشواره التنافسي في الموسم المقبل 2025 - 2026، وكذلك التنافس القوي على الوصول لأبعد مرحلة تنافسية في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما تأهل الفريق لخوض دوري الغرب في نسخة البطولة القارية المقبلة، بعدما أنهى الفريق موسمه الاستثنائي 2024 - 2025، بالانفراد بكونه النادي الوحيد الذي نجح بتحقيق 4 ألقاب في موسم واحد، والوصول برصيده الإجمالي إلى 36 بطولة طوال تاريخه، ومنهم 24 لقباً في عصر الاحتراف بداية من موسم 2008 - 2009.

ونجح شباب الأهلي في حسم أول ألقابه في الموسم المنتهي، بالفوز بكأس السوبر للمحترفين بمسماها الجديد كأس إعمار للمرة السابعة، بعد تغلبه على الوصل 4 - 1 بركلات الترجيح بعد نهاية مباراتهما بالتعادل 2 - 2، وقبلها سبق وحقق اللقب أعوام 2008، 2013، 2014، 2016، 2020، 2023، وبعدها حصل على درع التحدي ليعزز إنجازه في السوبر الإماراتي القطري، بعدما سبق وتوج بطلاً لدرع السوبر في النسخة الأولى الموسم الماضي، من الحدث الكروي المهم الذي يجمع بين كرة القدم في الدولتين.

ونجح بعدها «الفرسان» بالانفراد بصدارة قائمة أكثر الأندية فوزاً بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بالحصول على اللقب للمرة 11 من أمام شريكه حينها على الصدارة الشارقة، بالفوز عليه في أول نهائي يجمع بين الفريقين في البطولة بنتيجة 2 - 1، وسبق أن نال «الفرسان» اللقب مواسم 1974 - 1975، 1976 - 1977، 1987 - 1988، 1995 - 1996، 2001 - 2002، 2003 - 2024، 2007 - 2008، 2012 - 2013، 2018 - 2019 و2020 - 2021، فيما تراجع الشارقة للمركز الثاني ولديه 10 ألقاب.

مسك الختام

وجاء مسك ختام الموسم لشباب الأهلي، بفوزه بدرع الدوري للمرة التاسعة في تاريخه بعد مواسم 1974 - 1975، 1975 - 1976، 1979 - 1980، 2005 - 2006، 2008 - 2009، 2013 - 2014، 2015 - 2016، 2022 - 2023، و2024 - 2025، بعدما حسم لقب دوري أدنوك للمحترفين موسم 2024 - 2025 منذ الجولة 23، وأنهى مشواره في المسابقة وفي رصيده 63 نقطة، جمعها من 19 فوز، و6 تعادلات، وخسارة واحدة، وكان قريباً من الفوز بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي التي سبق ونالها 5 مرات، مواسم 2011 - 2012، 2013 - 2014، 2016 - 2017، 2018 - 2019 و2020 - 2021، ولكنه خسر المباراة النهائية أمام الجزيرة بنتيجة 1 - 2، وودع دوري أبطال آسيا من الدور ربع النهائي بالخسارة أمام الشارقة بركلات الترجيح 4 - 5، بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل بنتيجة واحدة 1-1.

وخلال مشوار «الفرسان» في الموسم المنتهي، لم يخسر الفريق سوى 4 مباريات، والأولى كانت بهدف دون مقابل أمام الغرافة القطري في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال آسيا للنخبة، والثانية أمام ناساف الأوزبكي 1 - 2، في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا، والخسارة الثالثة أمام الوصل بالنتيجة نفسها ضمن الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، وكانت الخسارة الرابعة أمام الجزيرة في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.