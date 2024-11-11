ايقاف الحكم ديفيد كوت لتلفظه بعبارات مهينة تجاه يورغن كلوب

أوقفت هيئة التحكيم في الدوري الانجليزي لكرة القدم الإثنين الحكم ديفيد كوت بعد قيامه بنشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يبدو فيها وهو يدلي بتصريحات مهينة عن مدرب ليفربول السابق الألماني يورغن كلوب.

ومن غير الواضح متى تم تصوير الفيديو أو كيف تم تداوله، لكن بحسب المقطع، قال كوت إن كلوب كان "متعجرفا" كما انه استخدم عبارات مسيئة تجاهه.

وأدار كوت (42 عاما) المباراة التي فاز بها ليفربول على أستون فيلا 2-0 السبت في الدوري المحلي.

وقالت هيئة التحكيم في بيان "أوقف ديفيد كوت بمفعول فوري في انتظار إجراء تحقيق كامل. لن تقوم هيئة التحكيم بأي تعليق إضافي حتى اكتمال كافة الاجراءات".