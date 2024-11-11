الإصابة تبعد لامين جمال عن برشلونة ثلاثة أسابيع

يغيب لاعب برشلونة الإسباني الشاب لامين جمال بين أسبوعين وثلاثة عن الملاعب، بسبب إصابة في كاحله، بحسب ما أعلن فريقه الكاتالوني الإثنين.

وكتب النادي في بيان إن اللاعب الموهوب البالغ 17 عاما "خضع لفحوص صباح الإثنين أظهرت إصابة من الدرجة الأولى في مفصل كاحله الأيمن.

يتوقع أن يغيب عن الملاعب بين أسبوعين وثلاثة".

كما سيخلد هداف الفريق البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي إلى الراحة "لمدة عشرة أيام بعد إصابته في أسفل العمود الفقري".

وشكل جمال وليفاندوفسكي قوة ضاربة لبرشلونة في خط الهجوم، إلى جانب البرازيلي رافينيا، وهو الثلاثي الأكثر تسجيلا هذا الموسم في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى.

وسجل جمال، بطل أوروبا مع منتخب إسبانيا، ستة أهداف في 15 مباراة هذا الموسم، مقابل 17 للبولندي في مختلف المسابقات وهو يتصدر راهنا ترتيب هدافي الليغا.

وبعد إصابته خلال الفوز على النجم الأحمر الصربي 5-2 في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع الماضي، غاب جمال عن المباراة الأخيرة لبرشلونة والتي خسرها على أرض ريال سوسييداد 0-1 الأحد، فتقلص الفارق مع غريمه ومطارده في الصدارة ريال مدريد حامل اللقب إلى ست نقاط مع مباراة أقل للأخير.

قال مدربه الألماني هانزي فليك قبل مواجهة سوسييداد "حاولنا كل شيء لكن مشاركته كانت مستحيلة. علينا الاعتناء به".تابع "هو لاعب شاب وتعرض لمشكلات في الكاحل والأمر ليس سهلا عليه وعلينا".