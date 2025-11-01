خورفكان والوصل وبني ياس ودبا.. تعادلان بطعم الخسارة

خورفكان- أبوظبي- محمد فضل، محمد صادق

حسم التعادل مواجهة خورفكان وضيفه الوصل ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، أمس، حيث تقدم لخورفكان اللاعب بيدرو بافلوف في الدقيقة 11، وعدل للوصل البديل فابيو دي ليما في الدقيقة 80، ليصل الوصل برصيده إلى 14 نقطة مناصفة مع شباب الأهلي في المركز الثالث، بينما رفع خورفكان رصيده إلى 8 نقاط في المركز العاشر.

على جانب آخر، حسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة بني ياس ودبا، التي أقيمت أمس، على استاد الشامخة، في الجولة ذاتها، وتعد النتيجة بمثابة تعادل خاسر للفريقين، بعدما عجزا عن تحقيق أي انتصار في الدوري حتى الآن،.

وهما الفريقان الوحيدان اللذان لم يتذوقا طعم الفوز بعد 7 جولات، ليستمرا في مؤخرة الترتيب، حيث يحتل دبا المركز الـ13 وقبل الأخير برصيد نقطتين، فيما حصد بني ياس أول نقطة له هذا الموسم في المركز الأخير.

وتستكمل بقية مباريات الجولة اليوم، بمباراتين، في الأولى يسعى الظفرة إلى استعادة نغمة الفوز عندما يلتقي كلباء، في الخامسة مساء، على استاد حمدان بن زايد، وخسر الظفرة في آخر مواجهتين خاضهما الفريق بعد الهزيمة بثلاثية أمام الشارقة، ثم وداع كأس رئيس الدولة من دور الـ16 على يد الوحدة بالخسارة 1-3.

ويحتل الظفرة المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، من جانبه يتطلع كلباء لمواصلة نتائجه الجيدة في دوري أدنوك للمحترفين وهي النتائج التي وضعت الفريق ضمن خماسي المقدمة، ويملك النمور 11 نقطة، ويأمل المدير الفني فوك رازوفيتش من لاعبيه تحقيق الفوز والعودة من ملعب الظفرة بالعلامة الكاملة.

وفي الثانية، يستضيف الجزيرة على ملعبه باستاد محمد بن زايد، في الثامنة إلا ربعاً مساء، فريق نادي البطائح في ختام مباريات الجولة، وينتظر أن تشهد المباراة إثارة وتنافساً محتدماً لحصد النقاط الثلاث، إذ يتطلع كل فريق لتحقيق أهدافه بنهاية المواجهة.

فالجزيرة صاحب المركز السادس برصيد 10 نقاط يأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد النقاط الثلاث والتقدم نحو مراكز متقدمة، فيما يتطلع البطائح صاحب المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط لإحداث المفاجأة والخروج من المباراة بأفضل نتيجة ممكنة والتقدم خطوة، على أمل متابعة جهوده في مقبل الجولات للوصول إلى مركز آمن.