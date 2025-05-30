خلدون المبارك : السيتي لديه الحماس للعودة بلقب كأس العالم للأندية

أكد معالي خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أن الفريق متحمس للعودة بلقب بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق منافساتها في الولايات المتحدة الأمريكية يونيو المقبل.

وتحدث معاليه في الجزء الثاني من مقابلته مع قناة النادي، عن عدد من الملفات المهمة، تضمنت الاستعدادات للمشاركة في كأس العالم للأندية وتطوير المرافق التابعة لكل من نادي مانشستر سيتي ونيويورك سيتي، بالإضافة إلى رؤية مجموعة السيتي للمستقبل.

وقال :" نحن متحمسون لعودتنا كأبطال مدافعين عن اللقب في النظام الجديد لبطولة كأس العالم للاندية بشكلها الجديد.. يغمرنا الحماس للعودة كأبطال، وفي الواقع، أحببت هذا النظام، لابد من القول بأن هذه المنافسة في غاية الجدية، وأعتقد أن العالم كله سيشهد ذلك هذا الصيف حيث سيشارك في هذه البطولة عدد كبير من أفضل الفرق في العالم".

وأضاف :" بإمكاني أن أؤكد لكم بأننا سنبذل أقصى ما بوسعنا، فنحن ذاهبون لتحقيق الفوز وهذه بداية للموسم الجديد وليست امتداداً للموسم الماضي، سيأخذ الفريق الاستراحة التي يحتاج اليها الآن ومن ثم سيبدأ بالاستعداد للموسم الجديد قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية".

وعن إعادة تطوير المدرج الشمالي لملعب نادي مانشستر سيتي، قال معاليه : "تسير أعمال التطوير بسرعة مذهلة، وستكون إضافة رائعة للملعب، فما أن نبدأ الموسم الجديد، سيبدأ الجميع بملاحظة الفرق بشكل واضح، نود الإشارة أيضًا إلى تقدم سير العمل في الفندق بسرعة مذهلة ونحن راضون عن عمل المقاولين على أرض الواقع، سيمثل ذلك نقلة نوعية للملعب والنادي على حد سواء وسترون الفرق خلال الاثني عشر إلى الثمانية عشر شهرًا القادمة".

وفيما يتعلق بنادي نيويورك سيتي لكرة القدم، قال : "يجري العمل في الملعب على قدم وساق وبوتيرة سريعة، ولا يقتصر ذلك على أعمال الأساسات فقط، سيكون بلا شك ملعبًا استثنائيًا ونحن سعداء جدًا بعملنا في نيويورك وبما نقدمه للمجتمع هناك من بناء ملعب مناسب يليق بفريق كروي تقترب مسيرته الآن من إتمام عشر سنوات".

وتابع :" لابد لي القول بأنها كانت مسيرة عظيمة وقد استحقوها بجدارة، فهم يستحقون ملعبًا يليق بهم، وسيحصلون عليه أخيرًا، لدينا الآن رؤية واضحة لموعد إنجازه وسيمثل نقطة تحول لمشجعينا ومشجعي كرة القدم في نيويورك، كما سيمثل نقلة نوعية لكرة القدم في أمريكا، وتشهد الآن ازدهارًا ملحوظًا".

وحول مجموعة السيتي لكرة القدم، قال :"تواصل مجموعة السيتي لكرة القدم مسيرة تطورها، وبينما ننظر إلى المجموعة ككيان واحد، لكننا نولي كل فريق الاهتمام الذي يحتاج إليه على حدة، ويحظى كل منهم بالكثير من الاهتمام من فريق الإدارة بأكمله".

وتابع :" هناك نوع من التعامل الفردي مع كل نادي، فلكل نادٍ متطلباته الخاصة حسب موقعه في العالم، ولكن ما يمنحنا الثقة بشكل عام هو عدد النماذج المماثلة والمجموعات الأخرى التي تتبع نهج مجموعة السيتي، كما أن هناك الكثير من المجموعات التي تسير على خطانا بما يدل على تقديرها وإشادتها بهذا النموذج في مجموعة سيتي لكرة القدم، والذي يثبت أنه نموذج جيد وفعّال".