دبا والعين والجزيرة إلى ربع نهائي الكأس الغالية

تأهل العين إلى ربع نهائي مسابقة كأس رئيس الدولة بفوز سهل وكبير على مضيفه الحمرية 7 - 0 مساء أمس على ملعب استاد خالد بن محمد، ضمن دور الستة عشر من المسابقة الغالية، وسجل أهداف العين كل من: سفيان رحيمي، من ركلة جزاء في الدقيقة 5، ورافا رودريجيز، في الدقيقة 13، وبلاسيوس، في الدقيقة 41، وأمادو نيانج في الدقيقة 68، ولابا كودجو هدفين في الدقيقتين 73، و80، ونسيم الشاذلي في الدقيقة 90.

وحسم دبا الصعود إلى ربع النهائي بعد فوزه على مضيفه الوصل بنتيجة 6 - 5 عبر ركلات الترجيح، بعد نهاية المباراة في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 2 - 2.

أحرز ثنائية الوصل كل من سيرجيو بيريرا وبرايان ببلاسيوس في الدقيقتين 41، 112، وسجل للنواخذة العراقي مهند علي في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، وحبيب عبد الله 117.

وقام حكم اللقاء ناصر آل علي بعد العودة لتقنية الفيديو بطرد مدافع دبا عبد الله المخيني مع انطلاقة الشوط الثاني في الدقيقة 49، ولحق به لاعب الوصل سيرجيو بيريرا الذي غادر بالورقة الحمراء في الدقيقة 70.

وخلال ركلات الترجيح التي انتهت بنتيجة 6 - 5 أحرز لدبا كل من سانتوس ومامي وحبيب عبد الله ويوهان وخالد البلوشي وماجد الطنيجي، وأضاع كل من فهد باروت وامبوبو ركلتي النواخذة.

وأحرز للوصل كل من بلاسيوس وخمينيز وسفيان بوفتيني وسياكا وهوغونيتو، وأهدر طحنون الزعابي وسانتانا وأندرسون ركلات الإمبراطور.

وأكمل الجزيرة عقد الفرق المتأهلة لربع نهائي بعد فوزه 2 - 1 على ضيفه عجمان ، وسجل للفريق الفائز ابراهيم عادل، هدفين في الدقيقتين 31 و 43 وسجل لعجمان فيكتور هنريكي، في الدقيقة 37 .