الاتحاد الآسيوي يعتمد آلية جديدة للجوائز السنوية

اعتمدت اللجنة الفنية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مجموعة من القرارات الاستراتيجية المهمة، خلال اجتماعها الثالث الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة كوزو تاشيما، وتضمنت القرارات معايير جديدة لجوائز الاتحاد الآسيوي السنوية.

وتشمل الجوائز الخاصة باللاعبين والمدربين، وجائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي للواعدين، والجوائز الخاصة بالواعدين، وجوائز النخبة للفئات العمرية.

وتقضي الآلية الجديدة، بأن يكون المرشحون لجائزة أفضل لاعب ولاعبة في آسيا من الناشطين في الدوريات الكبرى داخل القارة، إضافة إلى مشاركتهم في دوري أبطال آسيا للنخبة ومنتخباتهم الوطنية.

أما المرشحون لجائزة أفضل لاعب ولاعبة آسيويين محترفين خارج القارة، فيجب أن يكونوا ضمن الدوريات الكبرى، وأن يمثلوا منتخباتهم أيضاً، وفي حال لم تقم الاتحادات الأعضاء بترشيح مدرب أو لاعب بارز، يحتفظ الاتحاد الآسيوي بحقه في إدراج اسم المدرب أو اللاعب ضمن قائمة المرشحين.

وسيتم تحديد الفائزين في جميع الفئات، بما في ذلك جوائز الواعدين والفئات العمرية، من قبل إدارة الاتحاد الآسيوي بناءً على نظام نقاط، على أن يتم إرسال تفاصيل هذا النظام لاحقاً إلى جميع الاتحادات الأعضاء.

إلغاء

وأوصت اللجنة بإلغاء الأشواط الإضافية في بطولتي كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً للرجال والسيدات، واللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي، على أن تُرفع التوصية إلى لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي للنظر فيها.

وجاء ذلك بعد تكرار اللجوء لركلات الترجيح في بطولة كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2025 في الصين، إذ حُسمت 4 من 7 مباريات في الأدوار الإقصائية بهذه الطريقة، ما يُبرز الحاجة إلى تقليل الضغط البدني والإجهاد على اللاعبين.