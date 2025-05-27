النصر يودع 9 لاعبين دفعة واحدة

ودع نادي النصر 9 لاعبين دفعة واحدة لانتهاء عقودهم بنهاية الموسم الحالي، من بينهم 4 لاعبين أجانب و5 لاعبين مواطنين.

وتضم القائمة البوسني سمير مميشيفيتش، الهولندي ليروي فير، السويسري هاريس سفيروفيتش، البرازيلي ماتيوس اوليفيرا، راشد عمر، يوسف العامرين محمد عبد الرحمن، ناصر النعيمي، مايد الطنيجي.

وجاء قرار الاستغناء عن هذه المجموعة من اللاعبين بعد التقييم الفني لمستوى الفريق الذي أنهى موسمه في المركز السادس في مسابقة الدوري، وهو ما لا يتماشى مع طموحات وأهداف العميد الذي يتطلع للعودة إلى المنافسة على المراكز الأولى وعلى منصة التتويجات في الموسم المقبل.

في المقابل تعاقد النصر مع لاعب الوسط محمد عبد الباسط، والمدافع سالم سلطان من الشارقة، والظهير الأيمن زايد الزعابي من الجزيرة وضم الظهير الأيسر عبد الله إدريس، الذي لعب في صفوف العميد بنظام الإعارة منذ الميركاتو الشتوي.