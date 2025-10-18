الوحدة يتصدر والشارقة يستعيد الانتصارات.. وكلباء وشباب الأهلي يتعادلان

حصد فريق الوحدة ثلاث نقاط مهمة من مضيفه البطائح بالفوز 3 - 1، في مباراتهما على استاد خالد بن محمد، مساء أمس، ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، سجل أهداف الوحدة لوكاس بيمنتا ودوسان تاديتش في الدقيقتين 10 و15، وعمر كيتا لاعب البطائح بالخطأ في مرماه بالدقيقة 60، وأحرز هدف البطائح دينيه في الدقيقة 68.

وشهدت المباراة طرد كل من لاعب الوحدة جادسوم دا سيلفا 65، ولاعب البطائح جيانلوكا في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع، ورفع الوحدة رصيده إلى 14 نقطة، وصعد إلى الصدارة مؤقتاً في انتظار نتيجة مباراة العين وبني ياس مساء اليوم، وتوقف رصيد البطائح عند 3 نقاط، في المركز 12 حتى نهاية مباريات الجولة.

كما حقق الشارقة فوزاً مهماً على ضيفه الظفرة 2 - صفر، أمس، سجل للشارقة إيغور كورونادو «ق 45» وري ماناج «ق 46» ليرفع الفائز رصيده إلى 7 نقاط، فيما تجمد رصيد الظفرة عند 9 نقاط، وشهدت المواجهة طرد عبدالله الكربي لاعب الظفرة، في الدقيقة 32.

واقتنص كلباء تعادلاً بطعم الفوز أمام ضيفه شباب الأهلي بعد أن انتهت مباراة الفريقين بالتعادل السلبي الذي منح كل فريق نقطة رفعت رصيدهما إلى 11 نقطة، ليحافظ كلباء على مركزه الثالث ويحل شباب الأهلي رابعاً.

وشهدت المباراة حالة طرد لمدافع كلباء الفنزويلي ريفاس في الدقيقة 83 من عمر اللقاء. على جانب آخر، تستأنف اليوم بقية مباريات الجولة بأربع مباريات، حيث يستضيف الوصل على ملعبه بزعبيل عند السابعة و45 دقيقة، نظيره النصر في قمة جماهيرية مثيرة تمثل «ديربي بر دبي» ومواجهة تعني الكثير للطرفين على صعيد التنافس التاريخي وجدول الترتيب.

كما يستضيف العين على ملعبه باستاد هزاع بن زايد في الخامسة وخمس دقائق مساء نظيره بني ياس، في مباراة يطمح خلالها العين المتصدر برصيد 13 نقطة في التمسك بالصدارة أمام «السماوي» صاحب المركز الأخير بلا رصيد.

ويحل الجزيرة ضيفاً على دبا بملعب «تحفة النواخذة» عند الساعة الخامسة وخمس دقائق مساء، ويستقبل عجمان على ملعبه ضيفه خورفكان عند الساعة السابعة و45 دقيقة مساء، في مواجهة قوية يدخلها الفريقان بطموحات مختلفة بحثاً عن نقاط الفوز الثلاث.