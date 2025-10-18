الوحدة يتصدر والشارقة يستعيد الانتصارات.. وكلباء وشباب الأهلي يتعادلان

وشهدت المباراة طرد كل من لاعب الوحدة جادسوم دا سيلفا 65، ولاعب البطائح جيانلوكا في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع، ورفع الوحدة رصيده إلى 14 نقطة، وصعد إلى الصدارة مؤقتاً في انتظار نتيجة مباراة العين وبني ياس مساء اليوم، وتوقف رصيد البطائح عند 3 نقاط، في المركز 12 حتى نهاية مباريات الجولة.
وشهدت المباراة حالة طرد لمدافع كلباء الفنزويلي ريفاس في الدقيقة 83 من عمر اللقاء. على جانب آخر، تستأنف اليوم بقية مباريات الجولة بأربع مباريات، حيث يستضيف الوصل على ملعبه بزعبيل عند السابعة و45 دقيقة، نظيره النصر في قمة جماهيرية مثيرة تمثل «ديربي بر دبي» ومواجهة تعني الكثير للطرفين على صعيد التنافس التاريخي وجدول الترتيب.
كما يستضيف العين على ملعبه باستاد هزاع بن زايد في الخامسة وخمس دقائق مساء نظيره بني ياس، في مباراة يطمح خلالها العين المتصدر برصيد 13 نقطة في التمسك بالصدارة أمام «السماوي» صاحب المركز الأخير بلا رصيد.
ويحل الجزيرة ضيفاً على دبا بملعب «تحفة النواخذة» عند الساعة الخامسة وخمس دقائق مساء، ويستقبل عجمان على ملعبه ضيفه خورفكان عند الساعة السابعة و45 دقيقة مساء، في مواجهة قوية يدخلها الفريقان بطموحات مختلفة بحثاً عن نقاط الفوز الثلاث.