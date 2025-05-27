محمد بن راشد بن محمد: إنجازات شباب الأهلي ثمرة النظرة المستقبلية للنادي

أهدى سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي، إنجاز درع دوري أدنوك للمحترفين، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرئيس الفخري لنادي شباب الأهلي، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس النادي، وقال سموه: «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مصدر الإلهام الأول، ونحن نتعلم منه دائماً، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يحب المركز الأول، ونسعى دائماً لنكون عند حسن ظن سموه».

وأضاف سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تصريحات تلفزيونية، عقب مراسم التتويج بدرع الدوري، مساء أول من أمس، بعد فوز شباب الأهلي على مضيفه الجزيرة 2 - 1، في استاد محمد بن زايد في الجولة 26 الأخيرة من عمر دوري أدنوك للمحترفين: «نبارك الفوز بدرع الدوري للمرة التاسعة لجماهير شباب الأهلي المخلصة، ونشكر دعمهم المتواصل، ونبارك للاعبين والإداريين المجتهدين، وما تحقق ثمرة التطور والنظرة المستقبلية للنادي، ونحن هنا لا نتكلم عن 5 سنوات، ولكننا نتكلم عن 10 أو 20 سنة قادمة، وإن شاء الله تكون نتائج وحصاد الفريق أفضل في الموسم القادم».