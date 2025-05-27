النصر يستجيب لجماهيره ويعيد شعاره التاريخي بهوية عصرية

قرّر النصر إعادة شعاره التاريخي الذي ارتبط بمسيرة النادي وإرثه العريق بهوية عصرية، ليكون شعاراً لكرة القدم، بناءً على توجيهات الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس النادي واستجابةً لرغبة جماهيره الوفية، وفي هذا السياق أطلق النصر حملة جماهيرية على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لاختيار الشكل الأنسب.

نموذجان وتعديلات

ويتميز الشعار التاريخي بالشكل الدائري، واللونين الأزرق والأبيض، ويتضمّن اسم النصر باللغتين العربية والإنجليزية، مع عام التأسيس 1945، وهو أول نادٍ إماراتي «عميد الأندية»، وفي الوسط حرف V مستمد من كلمة «Victory» ويجسد جوهر النادي واسمه «النصر»، والأجزاء الزرقاء داخل الكرة ترمز إلى الإمارات السبع، وأكليل الغار شعار أولمبي يعد رمز الانتصارات والتتويج، وهو الشعار الذي اشتهر به «العميد» على مدى سنوات طويلة وارتبط بفترة «الزمن الجميل» التي شهدت تحقيق العديد من الألقاب.

واقترح النصر نموذجين للشعار التاريخي مع بعض التعديلات البسيطة لاختيار أحدهما، لاعتماده بشكل نهائي شعاراً لشركة كرة القدم في النادي.

وكانت جماهير العميد قد أطلقت قبل فترة قصيرة هاشتاق «عودة شعار النصر» عبر منصة «إكس»، طالبت من خلاله إدارة ناديها بإعادة استخدام الشعار التاريخي بدلاً من الشعار الحالي الذي تم إطلاقه قبل 3 سنوات.

ويحمل تصميم الشعار الحالي، الذي سيتواصل استخدامه شعاراً للنادي وفي باقي الألعاب، اللونين الأزرق والأبيض، ويُجسد استاد آل مكتوم معقل «العميد»، ويحيط به حرف V المأخوذ من كلمة «Victory»، ويعتليه تاريخ تأسيس النادي في 1945، بجانب كلمة «دبي» التي تأسس فيها النادي.

هيبة وسعادة

وأعربت جماهير النصر عن سعادتها بتلبية طلبها وإعادة إحياء الشعار التاريخي الذي يعني لهم الكثير وليس مجرد شعارٍ، حيث ارتبط بالعديد من الإنجازات والبطولات.

وقال أحد المشجعين، الذي يحمل اسم نصر النصراوي، على حسابه في منصة «إكس»: «خبر جميل جداً، أسعد الجميع، وإن شاء الله جمهورنا يختار الأفضل والأنسب والأجمل»، فيما قال ناشر حساب يحمل اسم صالح «بوسالم»: «شكراً من القلب على عودة هوية النصر الأساسية»، وقال حساب آخر يحمل اسم هادي: «أسعد قرار سمعته، نشكر الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم على هذا التوجه الذي أسعد الشارع الرياضي، وليس فقط النصر، وإن شاء الله تكون بداية العودة إلى سكة الإنجازات».

وقال حساب uae_ad: «هيبة الشعار تاريخ لا يتغير على مر السنين ويظل نادي النصر من أعرق الفرق الإماراتية، مهما كانت النتائج وظروف الفريق، شكراً الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم».

ولن تقتصر الفرحة على جماهير النصر، فقد أعربت جماهير بعض الأندية الأخرى عن سعادتها بهذا القرار، وقال حساب يحمل اسم النادي الأهلي: «مبروك لجمهور الراقي يستاهلون، شعار كبير وأرث عظيم يجب المحافظة عليه».