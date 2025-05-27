الأبطال: لا ينقصنا سوى دوري أبطال آسيا للنخبة

عبر لاعبو شباب الأهلي عن فرحتهم بالتتويج بالدرع التاسعة، وأكدوا أنه لا ينقصهم سوى دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأعرب يحيى الغساني عن سعادته بالتتويج بدرع الدوري، مؤكداً أن تفكيره الآن تحول إلى المنتخب الوطني الأول، مشيراً إلى أن «الأبيض» تنتظره مباراتان غاية في الأهمية، أمام منتخبي أوزبكستان وقيرغيزستان يومي 5 و10 يونيو المقبل، ضمن الجولتين التاسعة والعاشرة الأخيرتين في تصفيات المجموعة الأولى الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وأتمنى تحقيق حلم جماهير الدولة بالعبور المباشر إلى المونديال المقبل.

وأوضح أن شباب الأهلي حقق في الموسم المنتهي، رباعية تاريخية ختمها بالتتويج بدرع دوري أدنوك للمحترفين، وقال: «إن «الفرسان» لا ينقصهم سوى دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى أنه كان حاضراً في المدرجات عندما خسر شباب الأهلي نهائي دوري أبطال آسيا عام 2015، وتمنى أن تكلل جهوده وجهود زملائه في الموسم المقبل، بتحقيق اللقب القاري».

وقال سعيد سليمان: «لم يقصر أحد من لاعبي الفريق حتى حققنا درع الدوري، وأنا في غاية السعادة على الرغم أنني لم أكن مع الفريق في النصف الثاني تقريباً من الموسم، بسبب الإصابة، والآن بدأت التأهيل، وإن شاء الله أكون مع الفريق منذ بداية الموسم القادم».

وقال بدر ناصر: «أشكر الجمهور الذي لم نكن قادرين على تحقيق هذه الإنجازات دون دعمه ومساندته، وكنا نطمح تحقيق الألقاب الستة في البطولات التي شاركنا فيها خلال الموسم المنتهي، ونطمح من الآن للمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة الموسم القادم».

وقال عيد خميس: «حققنا 4 ألقاب بعدما تنافسنا على 6 بطولات في موسم استثنائي، ولحظة الحسم بالتتويج الرسمي بدرع الدوري بعد منافسة قوية أثبتت للجميع أن فريقنا يملك كادراً فنياً وإدارياً كبيراً، وقادراً على الوصول إلى أبعد مدى في كافة البطولات المشارك فيها».