النصر يلبّي طلب جماهيره ويُعيد إحياء شعاره التاريخي بهُوية عصرية

قرّر نادي النصر إعادة شعاره التاريخي، الذي ارتبط بمسيرة النادي وإرثه العريق، بهُوية عصرية ليكون شعاراً لفريق كرة القدم، وذلك بناءً على توجيهات الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس النادي، واستجابةً لرغبة جماهيره الوفيّة.

وفي هذا السياق، أطلق النصر حملة جماهيرية على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي لاختيار الشكل الأنسب.

ويتميّز الشعار التاريخي بالشكل الدائري واللونَين الأزرق والأبيض، ويتضمّن اسم «النصر» باللغتين العربية والإنجليزية، مع عام التأسيس 1945، وهو أول نادٍ إماراتي (عميد الأندية).

وفي الوسط، يظهر حرف V المستمد من كلمة Victory، ويجسّد جوهر النادي واسمه (النصر). كما ترمز الأجزاء الزرقاء داخل الكرة إلى الإمارات السبع، ويُعدّ إكليل الغار، وهو شعار أولمبي، رمزاً للانتصارات والتتويج.

ويُعتبر هذا الشعار الذي اشتهر به «العميد» على مدى سنوات طويلة، رمزاً لفترة "الزمن الجميل" التي شهدت تحقيق العديد من الألقاب.

وكانت جماهير «العميد» قد أطلقت قبل فترة قصيرة وسم «عودة شعار النصر» عبر منصة "إكس"، طالبت من خلاله إدارة ناديها بإعادة استخدام الشعار التاريخي بدلاً من الشعار الحالي الذي تم إطلاقه قبل ثلاث سنوات.

ويحمل تصميم الشعار الحالي، الذي سيستمر استخدامه شعاراً للنادي وفي باقي الألعاب، اللونَين الأزرق والأبيض، ويجسّد استاد آل مكتوم، معقل «العميد»، ويحيط به حرف V المأخوذ من كلمة Victory.

ويعلوه تاريخ تأسيس النادي في عام 1945، إلى جانب كلمة «دبي» التي تأسّس فيها النادي.

وقد أعربت جماهير النصر عن سعادتها بتلبية طلبها وإعادة إحياء الشعار التاريخي، الذي يعني لهم الكثير، وليس مجرّد شعار، إذ ارتبط بالعديد من الإنجازات والبطولات.