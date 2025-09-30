رينارد يفاجئ جماهير المنتخب السعودي قبل ملحق المونديال

فاجأ الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، جماهير «الأخضر» بعدم ضم 3 لاعبين من الركائز الأساسية في تشكيل الفريق، إلى القائمة الرسمية للمنتخب السعودي، استعداداً لمواجهة منتخبي إندونيسيا والعراق يومي 8 و14 أكتوبر المقبل، ضمن المجموعة الثانية للملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، ولم يستدعِ رينارد كلاً من: علي لاجامي، وعلي البليهي لاعبَي الهلال، وعبدالإله العمري لاعب النصر، إلى القائمة التي ضمت 27 لاعباً ومنهم 4 حراس مرمى، لتراجع مستواهم ومشاركاتهم مع الناديين في الموسم الحالي.

وفي المقابل، اعتمد المدرب الفرنسي على مجموعة من الشباب، واللاعبين المحترفين في أوروبا، مثل: مهند آل سعد المحترف في لوزان السويسري، وسعود عبدالحميد لاعب لانس الفرنسي، والذي أثار غيابه عن قائمة معسكر سبتمبر، جدلاً كبيراً بين جماهير «الأخضر».