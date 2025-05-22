إيفيتش: التحكيم حرم العين من المركز الثاني

عبّر المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني للعين، عن حسرته وأسفه، بعد أن فقد الفريق فرصتَي المشاركة في البطولة الآسيوية على مستوى النخبة، ودوري أبطال آسيا، مبيناً أن ذلك لم يكن طموحهم، إذ كانوا يستحقون الوجود في المركز الثاني على لائحة الترتيب، غير أنهم فقدوا تسع نقاط على الأقل، بسبب القرارات التحكيمية، لافتاً إلى أن العين فريق كبير، ويتمتع بسمعة بارزة، وتاريخ على مستوى آسيا، بل والعالم، بعد تتويجه باللقب القاري مرتين، وحصوله على مركز الوصيف أكثر من مرة، فضلاً عن حصوله على مركز الوصيف على مستوى مونديال الأندية.

هدوء قبل العاصفة

وتميز المدرب الصربي منذ قدومه لقيادة الفريق، بالالتزام والهدوء والتفاؤل، كما وضح خلال تصريحاته قبل وبعد المباريات، غير أن هدوءه ذلك، ما لبث أن أعقبته عاصفة انتقاد للقرارات التحكيمية، والتي وصفها بالغريبة ضد العين، على نحو ما أدلى به من تصريحات عقب مباراة العين وعجمان بالجولة السابقة، إذ أكد أن الحكم لم يحتسب له هدفاً صحيحاً سجله سنابريا بحجة التسلل، رغم أنه لم يكن كذلك، وقال: لاعبنا لم يكن متسللاً، بغض النظر إن كان هناك لاعب مشترك أم لا، لكنه لم يكن كذلك منذ بداية اللعب، كما لم أفهم كيف لا يتم احتساب ركلة جزاء لنا في الدقيقة الأخيرة، عندما توغل محمد عباس إلى العمق، وتمت عرقلته، هذا ليس طبيعياً بالنسبة لي، إنه أمر غريب، وهذه ليست المرة الأولى التي تحدث لنا منذ أن جئت للعين، ويمكنني أن أحسب عدد النقاط التي فقدناها بسبب القرارات التحكيمية، فهي على الأقل تسع نقاط، ففي المباراة السابقة، تم إلغاء هدف صحيح لنا، وأمام شباب الأهلي، لم يتم احتساب ركلتي جزاء.

وأضاف: أريد أحداً يوضح لي نوعية مثل هذه القرارات، فقد حدثت لنا أكثر من مرة، ولا أدرى إلى متى سنظل على هذا النحو، وكم نقطة علينا أن نفقدها بسبب هذه القرارات، ليس من الطبيعي ألا تحتسب لنا ركلة جزاء، لقد قضيت عمري في كرة القدم، فإذا جاء لاعب واعترض طريق لاعب يركض بالكرة وعرقله بجسده، فهذه ركلة جزاء واضحة.

تطور

وقال: منذ اليوم الأول لي في العين، بدأنا نعمل بكل جد، ورغبة قوية على تطوير الأداء وتحسين النتائج، وأنا راضٍ تماماً عن جدية اللاعبين، وتركيزهم في كل حصة تدريبية، وقد حققنا تحسناً وتطوراً ملحوظاً على مستوى الأداء والنتائج، ونحن نؤكد أن المركز الحالي لا يليق بطموحات نادي بحجم العين، وبالطبع غير راضين عن ترتيبنا، لكننا بدأنا نفهم ما الذي نحتاج إلى تغييره، ونعلم أننا نمثل نادياً عظيماً، وهو الأكبر على مستوى الدولة، ونعمل يومياً بجدية كبيرة، ونؤمن أن الالتزام بالتحسين المستمر، هو طريقنا لتحقيق الأهداف، سواء على المدى القريب أو البعيد.

إنجاز

ومنذ تعاقده مع العين في فبراير الماضي، خلفاً للمدرب البرتغالي جارديم، أشرف إيفيتش على الفريق في 11 مباراة، حقق الفوز في 5 وتعادل في 3 وخسر في 3، وكانت جميع المباريات الثلاث التي خسرها خارج أرضه، أمام الوصل والوحدة ودبا الحصن، بينما حقق الفوز خارج أرضه على بني ياس والشارقة بنتيجة 3 - 0 في المباراتين، وسجل الفريق 18 هدفاً، مقابل 9 أهداف ولجت مرماه، فيما طرأ تحسن ملحوظ في ما يخص الناحية الدفاعية، التي عانى منها الفريق سابقاً، بخروجه في 6 مباريات بشباك نظيفة.