«الأبيض» يدشن المعسكر الأخير للملحق المؤهل للمونديال

يدشن منتخبنا الوطني الأول معسكره الإعدادي الأخير في دبي، انطلاقاً من اليوم وحتى موعد السفر إلى قطر، لخوض مباراتين أمام منتخبي عمان وقطر يومي 11 و14 أكتوبر المقبل، ضمن تصفيات المجموعة الأولى من الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وفضل الجهاز الفني لمنتخبنا، بقيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، عدم خوض أي مباريات ودية، خلال المرحلة الأخيرة من التحضيرات والاكتفاء بالتدريبات اليومية حتى موعد السفر، اعتماداً على وصول اللاعبين إلى معدلات اللياقة البدنية والفنية المطلوبة، من خلال مشاركتهم مع أنديتهم في المباريات المحلية والقارية خلال الفترة الماضية، إلى جانب تعرف الجهاز الفني على مجموعة كبيرة من اللاعبين الدوليين، خلال معسكري النمسا ودبي خلال الشهور الماضية، وخوض «الأبيض» خلالهما 4 مباريات، وفاز فيها جميعاً على فريقي ليتشي الإيطالي 3 - 1، وبرافو السلوفيني 2 - 1، ومنتخبي سوريا 3 - 1، والبحرين 1 - 0.

وينتظر أن يعتمد المعسكر في أيامه الأولى على اللاعبين الدوليين غير المرتبطين مع أنديتهم بمشاركات خارجية، على أن ينضموا إلى المعسكر بعدها، حيث تنتظر شباب الأهلي والشارقة والوحدة مواجهات قوية في دوري أبطال آسيا للنخبة، ويحل الوصل ضيفاً الوحدات الأردني في دوري أبطال آسيا 2، ويلتقي العين وضيفه سترة البحريني.