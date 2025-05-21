توتنهام ويونايتد في نهائي «يوروبا ليغ» الليلة

يتطلع مانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزيان، لإنقاذ موسمهما الكارثي، عندما يلتقيان في نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» في كرة القدم الليلة، حيث تلوح في الأفق إغراءات مالية، مع تشريع الباب للفائز للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وينتقل الناديان إلى بلباو، لخوض النهائي، في ظل انتقادات لاذعة، على خلفية تقديمهما أسوأ أداء على الإطلاق في الدوري الممتاز.

يحتل يونايتد المركز السادس عشر، وخلفه مباشرة توتنهام، وذلك قبل مرحلة واحدة من النهاية، وما جنبهما الهبوط، هو معاناة الثلاثي إيبسويتش، ليستر سيتي وساوثمبتون في قاع الترتيب.