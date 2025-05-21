سلطان القاسمي: نبارك للمسؤولين في دولة الإمارات وشعب الإمارات والمقيمين الفوز الذي جاء بعد سنين

سموه للاعبين:

عليكم بذل الجهد وتناسي التنافس في الدوري المحلي فأنتم ترفعون الآن راية الإمارات

مع وجود كوزمين الكرة في ملعب اللاعبين لإثبات وجودهم وحبهم للمنتخب وإبراز مواهبهم

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أهمية العمل المتواصل لتحقيق الإنجازات الرياضية في المحافل الدولية والتي تُحسب للوطن أولاً، مشيراً إلى أهمية تثقيف اللاعبين الناشئين وإشاعة الروح الرياضية والتعاون بين أركان المجتمع الرياضي في كرة القدم من لاعبين وجهازين إداري وفني وجمهور حتى تخرج المباريات بصورة جميلة تُرضي الجميع.

مكافأة

جاء ذلك خلال استقبال سموه، صباح أمس في قصر البديع العامر، الفريق الأول بنادي الشارقة لكرة القدم الفائز ببطولة دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على فريق ليون سيتي السنغافوري بنتيجة 2 ـ 1.

ووجّه صاحب السمو حاكم الشارقة بمكافأة الفريق الأول لكرة القدم بمبلغ 20 مليون درهم تقديراً لفوزهم بلقب أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخ النادي، والدولة.

وهنأ سموه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة، والجهازين الإداري والفني، بفوزهم بأول لقبٍ آسيوي، وذلك في إنجازٍ تاريخي للنادي ولأندية الدولة.

وقال سموه: «نبارك للمسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة وشعب الإمارات والمقيمين هذا الفوز الذي جاء بعد سنين.. هذه الفرحة لا نريد لها أن تنتهي بل أن نُكملها بفوز منتخب الإمارات لكرة القدم في مبارياته المقبلة في المنافسات المختلفة».

وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة أهمية تشكيل منتخب وطني قوي والحرص على تجانس اللاعبين عبر تكثيف التدريبات الجماعية؛ لأن التواجد في المنتخب الوطني يكون الانتماء فيه للوطن وليس للنادي.

وخاطب سموه اللاعبين قائلاً: «عليكم بذل الجهد وتناسي التنافس في الدوري المحلي.. فأنتم ترفعون الآن راية دولة الإمارات».

وأشاد سموه باختيار المدرب كوزمين لقيادة المنتخب الوطني، لافتاً إلى أنه في السابق كان الاختيار يقع على مدربٍ جديد لا يعرف مستويات اللاعبين جيداً أما الآن ومع وجود كوزمين الكرة في ملعب اللاعبين لإثبات وجودهم وحبهم للمنتخب وإبراز مواهبهم.

وتمنى سموه لفريق الشارقة التوفيق في اختيار مدرب جديد يعطي كما أعطى كوزمين الذي عَشِقَ الفريق وطغى عليه حبه حتى تناسى مرضه، متمنياً سموه له التوفيق في مهمته مع المنتخب الوطني.

وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة إلى اهتمامه الشخصي بكرة القدم خاصة على مستوى المنتخب الوطني، مستذكراً مباريات المنتخب قبل تأهله إلى نهائيات كأس العالم في إيطاليا 1990، حيث كان يتابع النتائج وكل ما يخص المنتخب بصورة يومية وقال سموه: «هذا من حبنا لبلدنا، وحبنا لأبنائنا الذين يلعبون».

ودعا سموه إدارات الأندية إلى تثقيف اللاعبين ورفع مستوى إحساسهم بالمسؤولية وعدم التدخل في قرارات الحُكام أثناء المباريات لأن أي خطأ بسيط غير محسوب من اللاعب يمكن أن يؤدي إلى خسارة أي فريق وبالتالي ضياع كل الجهود التي بذلت لتحقيق الانتصار، مشيراً إلى أهمية تعاون الجميع حتى تخرج المباريات بصورة طيبة ووفق الروح الرياضية والتنافس الشريف.

وصافح سموه المسؤولين واللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية، والتقط معهم الصور التذكارية وسط فرحة الجميع.

شكر

من جانبهم، قدم أعضاء الجهاز الإداري والفني ولاعبو نادي الشارقة الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على المكرمة السامية لسموه بمكافأة الفريق، والدعم الكبير والمستمر الذي أسهم في وصول النادي إلى منصات التتويج الآسيوية، مثمنين استقبال سموه وتشجيعه الدائم لهم وأكدوا التزامهم بتوجيهات سموه السامية ونصائحه الأبوية ليكون الرياضيون خير سفراء لبلادهم في كل المحافل الدولية والفوز بالبطولات.

كان فريق نادي الشارقة الأول لكرة القدم قد حقق لقب دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على نادي ليون سيتي السنغافوري في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم الأحد الماضي على استاد بيشان في سنغافورة، وذلك بعد ملحمة كروية بطولية تاريخية قدّم فيها لاعبو نادي الشارقة أفضل مباراة لهم في البطولة حتى دقائقها الأخيرة، التي شهدت تحقيق هدف الفوز في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

حضر الاستقبال إلى جانب كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وعدد من المسؤولين في القطاع الرياضي.