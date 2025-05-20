جماهير النصر تطالب «الإدارة الجديدة» بدرع الدوري

ملف المدرب والتعاقدات الجديدة واستعدادات الموسم تتصدر الأولويات

رفع تعيين حميد الطاير على رأس شركة النصر لكرة القدم، سقف طموحات الجماهير التي طالبت بضرورة العمل على إعادة هيبة العميد وتحقيق لقب الدوري، الغائب عن الفريق منذ 4 عقود، وذلك عبر اختيارات جيدة ومدروسة لصفقات اللاعبين الأجانب والمقيمين وعلى رأسهم المدرب الجديد الذي سيخلف الهولندي ألفرد شرودر.

ووصفت الجماهير عودة حميد الطاير لرئاسة الشركة بالاختيار الذي صادف أهله، معربين عن تفاؤلهم بعودة العميد إلى المسار الصحيح في الموسم المقبل، خاصة أن الطاير من الكفاءات الإدارية النصراوية المتميزة، لما يمتلكه من خبرة واسعة في التسيير الإداري وقدرة على بناء فريق قوي ومنافس.

وكان الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر، قرر أول من أمس، إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم برئاسة حميد أحمد الطاير، وعبدالله يوسف آل علي، نائباً للرئيس، وعضوية علي الزعابي وسيف عمر الدليل.

وعقد مجلس إدارة شركة الكرة، أمس، اجتماعه الأول بالتشكيل الجديد، وتقدم بأسمى عبارات الشكر والعرفان إلى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، تقديراً لثقته الغالية ودعمه المستمر لمسيرة النادي، مؤكدين أن هذه الثقة تُعد مسؤولية كبيرة يعتز بها المجلس، ومتعهدين بالعمل بكل جدية وإخلاص لترجمة رؤى وتوجيهات رئيس النادي إلى إنجازات ملموسة.

وناقش الاجتماع عدداً من الملفات المهمة المتعلقة بالفريق الأول، في مقدمتها ملف المدرب الجديد وأكاديمية الكرة وتحضيرات الموسم المقبل، والتي تشمل خطط الإعداد، والتعاقدات، وتطوير البنية الفنية والإدارية بما يعزز جاهزية الفرق ويواكب طموحات النادي.

طموحات

وقال المشجع جابر علي النقبي: كل التوفيق لشركة الكرة بقيادة حميد الطاير ولكل الأعضاء الجدد، ونتمنى العمل على إعادة هيبة العميد والعودة إلى منصات التتويج، والأهم التركيز على بطولة الدوري، هدفنا الأول، وأتمنى أن يتم التعاقد مع مدرب صاحب سجل جيد، قادر على تحقيق البطولات. وأضاف: للوصول إلى الأهداف المطلوبة، نحتاج إلى لاعبين أجانب سوبر، ينقلون الفريق إلى مرحلة المنافسة على لقب الدوري.

وأكد المشجع نواف نجيب، أن مسؤولية الإدارة الجديدة صعبة لكنه يثق في حميد الطاير على إعادة الفريق إلى مساره الصحيح بشرط اختيار مدرب جيد شاب وطموح بمواصفات الصربي مليوش ميلوييفيتش مدرب الوصل أو الأرجنتيني ماتياس ألميدا الذي تمت مفاوضته سابقاً، إضافة إلى اختيار لاعبين على مستوى عالٍ، مشيراً إلى أن طموح النصراوية يتركز حول الفوز بلقب الدوري لا غير.

تركيز

وطالب المشجع يوسف الرواحي بالتركيز على بناء فريق قوي يمكنه المنافسة على جميع الألقاب، مؤكداً أن عودة الطاير لقيادة الشركة مكسب مهمّ وخطوة إيجابية نحو التصحيح، وقال: «النصر فريق كبير، قدره اللعب على الألقاب، لذا طموحاتنا دائماً ترتبط بالتتويجات، ولما لا استعادة لقب الدوري، البعض يقولون إن النصر غير جاهز لتحقيق بطولة الدوري، هذا الكلام غير صحيح، اليوم أصبحت المنافسة مفتوحة، وبناء فريق بات أمراً أسهل بكثير من السابق، لأن عدد الأجانب والمقيمين شبه مفتوح، وبقدر ما تكون الاختيارات صائبة بقدر ما ترتفع نسبة النجاح في تحقيق الأهداف».

وأضاف: «منصات التتويج ليست غريبة عن النصر، وفي وجود العمل المتميز والاختيارات الجيدة للاعبين الأجانب والمقيمين، سيعود الفريق لتحقيق الألقاب بما في ذلك لقب الدوري، خاصة مع عودة حميد الطاير لرئاسة شركة الكرة، فهو يتمتع بخبرة تراكمية عالية، ثقتنا فيه وفي كل الأعضاء كبيرة لتحقيق طموحاتنا ونتمنى لهم التوفيق والنجاح».

وأكد المشجع عبدالله مصطفى أن لقب الدوري يجب أن يكون أولوية في الفترة المقبلة، وقال: «أتمنى للإدارة الجديدة التوفيق في خدمة عميد الكرة الإماراتية، المسؤولية كبيرة، جمهور النصر تحمل كثيراً في السنوات السابقة ولا بد من عودة لهذا الكيان العريق».

وتابع قائلاً: «بطولة الدوري مطلب أساسي وهذا ليس مستحيلاً في ظل وجود المحترفين والمقيمين الذين يشكلون غالبية الفريق، في حال تحقق الاختيار السليم للاعبين، بالإضافة لمدرب واقعي يلعب بالإمكانيات المتاحة لديه، سنجد أنفسنا منافسين على لقب الدوري». وأوضح أن جمهور النصر الكبير متعطش للبطولات وفي مقدمتها لقب الدوري الغائب منذ عقود، وختم قائلاً: «رسالتي إلى الإدارة الجديدة اعملوا على إسعاد هذا الجمهور الذي تحمل وعانى كثيراً، لا تخذلوا جمهور النصر وستجدونهم دائماً خلف الفريق».

وأعرب المشجع عبدالله أحمد عن ثقته في الإدارة الجديدة لشركة كرة القدم بقيادة حميد الطاير في تحقيق تطلعات الجماهير، لما يملكه من حنكة وخبرة، لاسيما أنه قضى ما يقرب عن عشرين عاماً مع الفريق وتحمل العديد من المسؤوليات في مناصب مختلفة، وقال: «نطلب من رئيس الشركة أن يضع لقب الدوري في مقدمة أولوياته، خاصة أن النصر يملك الإمكانات المادية المناسبة بفضل دعم رئيس النادي وأقطابه، والدعم المعنوي من جماهيره الوفية من جميع إمارات الدولة وحتى خارجها».

وقال المشجع يوسف علي: «نشكر الإدارة السابقة على جهودها، ونأمل من الإدارة الجديدة بأن تكون على قدر المسؤولية لإعادة اللقب الغائب عن خزائن العميد وهو لقب الدوري، المسؤولية صعبة ولكن لا شيء مستحيل كما تعلمناه من الأب الروحي المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه».