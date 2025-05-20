نجوم الشارقة: الإنجاز تتويج لعمل جماعي طويل

تتواصل الأفراح بين لاعبي نادي الشارقة، أبطال آسيا، حيث أكدوا أن الإنجاز جاء تتويجاً لعمل جماعي طويل.

وعبّر النجم كايو لوكاس، الفائز بجائزة أفضل لاعب في البطولة القارية، عن سعادته الغامرة بتحقيق فريقه لقب دوري أبطال آسيا، موجّهاً رسالة مؤثرة باللغة العربية، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، قدّم من خلالها التهنئة لدولة الإمارات، وقيادتها الرشيدة، وجماهير الشارقة الوفية.

وجاء في منشوره: مبروك لشعب الإمارات والقادة، تحقيق هذا الإنجاز القاري الكبير.. مبروك للشارقة، مبروك للجماهير الوفية دائماً اللي تفرح معنا اليوم بعد موسم صعب.. مبروك لكل اللاعبين، والأجهزة الفنية، والإدارية، والطبية، وكل من ينتسب لهذا الكيان.. الحمد لله.. نحن أبطال آسيا.. أبطال القارة.

وقد أرفق كايو منشوره بصورة مميزة، توثّق لحظات تألقه وتألق الفريق خلال مشوار البطولة، وسط تفاعل واسع من الجماهير التي أثنت على وفائه وإخلاصه للنادي.

وعبّر المتألق فراس بالعربي، عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا، مؤكداً أن هذا الإنجاز جاء تتويجاً لعمل جماعي طويل، وإصرار على تجاوز التحديات التي واجهت الفريق خلال الموسم.

وقال بالعربي: منذ بداية الموسم، كان هدفنا واضحاً: المنافسة على كل البطولات. واجهنا الكثير من التحديات، ومررنا بفترة صعبة في نهاية الموسم، لكننا تمسّكنا بروح الفريق، وواصلنا العمل، وها نحن اليوم نحصد الثمار.

وأضاف: «ما يجعل هذا التتويج مميزاً، هو أننا أسعدنا الجماهير، وكل من وقف خلف الفريق في أصعب اللحظات، هذا الإنجاز نهديه لدولة الإمارات قاطبة، والشارقة على وجه الخصوص، وللجماهير التي لم تتخلّ عنا».

وأكد لاعب الوسط ميلوني، أن التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، يمثل محطة مفصلية في مسيرته مع الفريق، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزه الكامل مع المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، هذا اللقب مهم للغاية بالنسبة لنادي الشارقة، ولنا جميعاً كلاعبين.

هو تتويج لجهد موسم كامل من العمل والالتزام، وأنا فخور بأن أكون جزءاً من هذا الإنجاز الكبير».

كما أعرب مدافع نادي الشارقة، عبد الله غانم، عن سعادته الكبيرة بالتتويج بلقب دوري أبطال آسيا، مؤكداً أن الفريق خاض مباراة نهائية صعبة، ولكن بروح الانتصار والإصرار، نجح في كتابة فصل تاريخي جديد في مسيرة النادي، الطموح في نادٍ بحجم الشارقة لا يتوقف، فنحن دائماً نضع نصب أعيننا منصات التتويج، وهذا اللقب الآسيوي، هو خطوة جديدة نحو المزيد من البطولات والنجاحات.