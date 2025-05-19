الشارقة بطل آسيا من قلب سنغافورة

هزاع بن زايد وراشد النعيمي وحمدان بن مبارك يباركون التتويج الآسيوي

رفع سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، خالص التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة فوز الفريق الأول بنادي الشارقة لكرة القدم بدوري أبطال آسيا 2، وذلك في النهائي الذي أقيم في سنغافورة.

وثمّن سموه الإنجاز الآسيوي الكبير الذي ساهم في رفع اسم وعلم دولة الإمارات العربية المتحدة عالياً، ويضاف إلى إنجازاتها، تأكيداً على تميز الرياضة الإماراتية التي تسير وفق توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة لتحقيق المزيد من الإنجازات على المستوى القاري.

وهنأ سمو ولي عهد الشارقة لاعبي الفريق الأول بنادي الشارقة لكرة القدم والأجهزة الإدارية والفنية، إضافة إلى جمهور النادي وجميع محبيه وأبناء دولة الإمارات العربية المتحدة بهذا الإنجاز الوطني، مشيداً سموه بجهودهم التي تكللت بإنجاز تاريخي يكتب للشارقة والإمارات.

ورفع سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة فوز الفريق الأول بنادي الشارقة لكرة القدم بلقب دوري أبطال آسيا 2.

وأكد سموه بأن الإنجاز الآسيوي الذي حققه فريق الشارقة لكرة القدم يُحسب لدولة الإمارات العربية المتحدة ورياضتها، ويعكس اهتمام وحرص القيادة الرشيدة على التفوق في مختلف المجالات، ودعمها اللامحدود لتحقيق المزيد من الإنجازات على المستويات القارية.

كما هنأ سمو نائب حاكم الشارقة رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي واللاعبين والجهازين الفني والإداري، وجماهير ومحبي النادي وأبناء دولة الإمارات الذين وقفوا وقفة الرجل الواحد خلف الفريق، حتى تحقق الهدف وتوّج الشارقة باللقب الآسيوي.

وبدوره، هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو ولي عهده.

وكتب سموه على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «أجمل التهاني لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، وولي عهده، بمناسبة فوز نادي الشارقة بدوري أبطال آسيا 2، كما نهنئ لاعبي الفريق وإدارييه وفنييه وعموم الإماراتيين بهذا الفوز الكبير».

كما هنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، نادي الشارقة بالإنجاز، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «خالص تهانينا لفريق الشارقة لتتويجه بطلاً لكأس آسيا 2، شهدنا أداءً مميزاً في مباراة حاسمة أمام فريق ليون سيتي السنغافوري، نشكر الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني، ألف مبروك للكرة الإماراتية».

إلى ذلك، هنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أسرة نادي الشارقة وجمهوره بمناسبة تتويج الفريق الأول للنادي بلقب دوري أبطال آسيا 2، مؤكداً أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل النادي والكرة الإماراتية.

وقال معاليه: «يحظى نادي الشارقة بدعم كبير من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الدعم الاستثنائي الذي تحصل عليه أندية الإمارة الباسمة من صاحب السمو حاكم الشارقة».

وثمّن معالي رئيس الاتحاد جهود المدرب أولاريو كوزمين، مشيداً بحسن إدارته لمباريات دوري آسيا 2، كما ثمن جهود الجهازين الفني والإداري واللاعبين والجمهور، مشيراً إلى أن فريق الشارقة كان خير سفير للكرة الإماراتية في هذا الموسم.

وأكد معاليه أن إنجاز نادي الشارقة الآسيوي سيكون حافزاً مهماً للاعبي منتخبنا الوطني في مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، متمنياً لفريق الشارقة مزيداً من الإنجازات والألقاب.