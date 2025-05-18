نادي العين يوقع اتفاقية مع «أدنوك» و«XRG»



شهد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «XRG»، أمس، مراسم توقيع اتفاقية بين نادي العين وشركتي «أدنوك» و«XRG»، بمقر شركة «أدنوك».

وبموجب الاتفاقية، ستصبح «أدنوك» الراعي الرسمي لقميص فريق العين خلال المباريات المحلية في الموسم المقبل، و«XRG» راعياً رسمياً لقميص تدريبات الفريق الأول لكرة القدم في كأس العالم للأندية فيفا 2025 وحتى نهاية الموسم المقبل.

ووقع الاتفاقية راشد عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة نادي العين للاستثمار، وعن شركتي «أدنوك» و«XRG»، سيف عتيق الفلاحي، رئيس دائرة دعم أعمال المجموعة والمهام الخاصة في «أدنوك»، بحضور عضوي مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، محمد إبراهيم المحمود، ومحمد سيف الكتبي، كما حضرها 4 من لاعبي العين، خالد عيسى، وسفيان رحيمي، ومحمد عباس، وأليخاندرو كاكو، إلى جانب عدد من الرؤساء التنفيذيين ومديري الإدارات في نادي العين و«أدنوك» و«XRG».

وأكد محمد سيف الكتبي، أن الشراكة مع «أدنوك»، تمثل نموذجاً متقدماً لتلاقي الإرادة الرياضية مع الرؤية الاقتصادية التنموية، بما يتماشى مع أهداف نادي العين، بوصفه مؤسسة رياضية وطنية تمثل الدولة في كبرى المحافل الدولية، وتطلعات «أدنوك» التي تعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، و«XRG» التي تركز على الاستثمارات الدولية النوعية الهادفة لتعزيز القيمة في مجالات الغاز الطبيعي والكيماويات وحلول الطاقة منخفضة الكربون.





وأضاف أن التعاون مع شركة أدنوك، الرائدة عالمياً في مجالات الطاقة والتقنية والابتكار، لا يعكس فقط دعم مؤسسة وطنية عملاقة لممثل الدولة في كأس العالم للأندية، بل يجسد انسجاماً عميقاً بين الرياضة كمصدر إلهام مجتمعي، والاقتصاد كمحرّك للتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ نموذج إماراتي يُحتذى به على الساحة العالمية.



وقال سيف الفلاحي إن إبرام هذه الاتفاقية التاريخية مع نادي العين، الذي سيمثل كرة القدم الإماراتية على الساحة الدولية في كأس العالم للأندية فيفا 2025، يأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء بالقطاع الرياضي في الدولة، حيث يجسّد هذا التعاون التزام الشركتين الراسخ بالاستفادة من قدرة الرياضة على المساهمة في توحيد أفراد المجتمع، وتعزيز الازدهار، وترسيخ مكانة الوطن في المحافل الرياضية العالمية.