شباب الأهلي بطل دوري تحت 21 سنة لكرة القدم

تُوّج شباب الأهلي بطلاً لدوري تحت 21 سنة بعد فوزه على مضيفه الظفرة 4 - 2 في مباراتهما على ملعب استاد حمدان بن زايد آل نهيان، ضمن الجولة 22 الأخيرة من عمر المسابقة، وبفارق 3 نقاط عن حتا الذي حل في المركز الثاني.

وجمع «الفرسان» نقاطه من الفوز في 18 مباراة، والتعادل في مباراتين، والخسارة في مباراتين، وسجل الفريق 71 هدفاً، وتلقى مرماه 16 هدفاً.

ويضم الفريق اللاعبين أليكس إنجلادا دولسيت، حمزة أجليد، علي عبدالله الصفار، وفوك بوتوليجا، في حراسة المرمى، وفي الدفاع أداما ديوماند، آدم بيردة، جمعة محمد الفلاسي، حمدان سعيد باسويدان، خليفة أبابكر سى سيسي، سعيد علي البدواوي، غيث عبدالله سهيل، نبيل نورالدين حلاوة، وسام أرباطي، وعبدالله حسن أحمد.

وفي الوسط، جوناتان كارلوس، عبدالعزيز علي الأصبحي، علي جمال برمان، علي عدنان محسن، عليو منه، غيث بدر سهيل، لوكا جافورينا، ماجد حمد المهيري، محمد ندياي، محمد أمين مستودع، محمد جمعة المنصوري، محمد فهد البناي، نايف أحمد مهيوب، ياسين بوعلام، ويورو با، وفي الهجوم محمد بوقنادل.