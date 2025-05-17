مالك مانشستر يونايتد يخسر ربع ثروته

إعداد - موسى علي

شهدت ثروة جيم راتكليف، المالك المشارك لنادي مانشستر يونايتد، تراجعاً حاداً، حيث خسر ما يقارب ربع ثروته، وفقاً لتصنيف المليارديرات الصادر عن صحيفة "صنداي تايمز".

وانخفضت ثروة راتكليف من 23.519 مليار جنيه إسترليني (27.90 مليار يورو) إلى 17.046 مليار إسترليني (20.24 مليار يورو)، ما أدى لتراجعه من المركز الرابع إلى السابع في قائمة أغنى الأشخاص في المملكة المتحدة.

راتكليف، الذي يملك شركة INEOS العملاقة في قطاع الصناعات الكيميائية، استحوذ في ديسمبر 2023 على نسبة 27.7% من أسهم مانشستر يونايتد في صفقة بلغت قيمتها 1.25 مليار جنيه إسترليني (1.48 مليار يورو).

ومنذ إتمام الصفقة، تبنّى سياسة تقشف صارمة داخل النادي بهدف تقليل الخسائر المالية التي تراكمت خلال السنوات الخمس الماضية، وسط تقارير عن اقتراب النادي من حافة الإفلاس.

وكجزء من خطة خفض التكاليف، استغنى مانشستر يونايتد عن 400 موظف العام المنصرم، ورفع أسعار التذاكر في أولد ترافورد، كما ألغى امتيازات الموظفين مثل وجبات الطعام داخل النادي ومكافآت السفر المدفوعة بالكامل للفرق.

ورغم هذه الإجراءات التقشفية، أنفق النادي نحو 15 مليون جنيه إسترليني على إنهاء عقد المدير الفني إريك تين هاغ، إلى جانب تكاليف تعيين دان أشوورث مديراً رياضياً لمدة 6 أشهر فقط.