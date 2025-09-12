شباب الأهلي يتصدر «المحترفين» بفوز صعب على بني ياس

دبي - إيهاب زهدي، كلباء - محمد فضل

صعد شباب الأهلي إلى صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، انتظاراً لنتيجة قمتي الجزيرة مع النصر، والوصل مع العين، في ختام الجولة الثالثة غداً، وذلك بعد فوز «الفرسان» على ضيفهم بني ياس بهدف دون مقابل سجله مؤنس دبور في الدقيقة 35 من عمر مباراتهما، مساء أمس.

على ملعب استاد راشد، وشهدت طرد مدافع بني ياس محمدو كمارا في الدقيقة 67، ليصل شباب الأهلي إلى 7 نقاط، ويصعد من المركز الرابع إلى الأول، بينما ظل بني ياس دون نقاط أو أهداف، وتراجع إلى المركز 14 الأخير.

وبدأت المباراة هادئة ، وألغى الحكم هدفاً سجله يوسفو نيكتيه لبني ياس في الدقيقة 19، بداعي التسلل بإشارة من الحكم المساعد، وصدقت تقنية الفيديو على صحة القرار، ونجح «الفرسان» في التسجيل بالدقيقة 35، عن طريق مؤنس دبور، بضربة رأسية ، وحافظ شباب الأهلي على تفوقه حتى صافرة نهاية الشوط الأول.

وتدخلت تقنية الفيديو في الدقيقة 67، ليطرد مدافع بني ياس محمدو كمارا، بعد دفعه للمنفرد كارتابيا على حدود منطقة الجزاء، وتدخلت مرة أخرى لإلغاء هدف سجله أسامة عبيد لبني ياس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وخطف الشارقة تعادلاً بطعم الفوز أمام خورفكان بنتيجة 2-2 وتقدم النسور بهدفي المغربي طارق تيسودالي (ركلة جزاء)، والبرتغالي إيلتون فيلبي في الدقيقة 39، 52، ليعود الشارقة من بعيد ويحرز هدفين أيضاً عن طريق ماركوس ميلوني.

وروي مانج من ركلتي جزاء في الدقيقتين 59 و90+9، ليرفع كل فريق رصيده إلى 4 نقاط ويصل إلى المركز الخامس في حين أن خورفكان حل سادساً. واكتفى كلباء وضيفه الوحدة بالتعادل السلبي.وتتواصل الجولة، اليوم، بمواجهتي عجمان والبطائح، والظفرة ودبا الفجيرة.