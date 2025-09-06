الوصل والنصر والعين إلى ربع نهائي كأس المحترفين

إيهاب زهدي، محمد فضل، أحمد عيسى

ضرب الوصل موعداً مع الجزيرة في ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد أن كرر فوزه على الظفرة في إياب الدور الأول من المنافسة بنتيجة 4 - 2 مساء أمس، بعد حسم تأهله من جولة الذهاب التي حقق فيها فوزاً كاسحاً 5 - 1، لينال بطاقة التأهل عن جدارة.

وتأهل النصر إلى الدور ذاته، مساء أمس، بفوزه على البطائح بنتيجة 3 - 2، على ملعب استاد خالد بن محمد، ضمن لقاء الإياب بعدما انتهى لقاء الذهاب في استاد آل مكتوم بالتعادل السلبي.

كما حسم العين بطاقة الصعود إلى دور الثمانية للبطولة ذاتها، بعد فوزه على كلباء بركلات الترجيح 3 - 1، إثر نهاية المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي، ليلجأ حكم اللقاء لركلات الترجيح التي ابتسمت للعين وكان كلباء قد أكمل اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه البديل ياسر حسن، إثر نيله بطاقتين صفراوين خلال دقيقتين فقط، وذلك بعد 20 دقيقة من دخوله أرضية المباراة.