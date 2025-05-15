مقترح بتتويج «الفرسان» الثلاثاء في لقاء دبا الحصن

حددت رابطة المحترفين الساعة الثامنة من مساء يوم 25 مايو الجاري، موعداً لمباراة الجزيرة وشباب الأهلي، على ملعب استاد محمد بن زايد، ضمن الجولة 26 الأخيرة من عمر دوري أدنوك للمحترفين، فيما لم يتم الكشف حتى الآن عن الترتيبات الخاصة بمراسم التتويج، وسط توقعات قوية بتتويج «الفرسان» في ملعبهم في استاد راشد يوم الثلاثاء المقبل، عندما يستضيفون دبا الحصن في استاد راشد، في ختام الجولة 25 قبل الأخيرة للدوري، بينما هناك سيناريو ثانٍ محتمل، بأن تجرى مراسم التتويج في استاد محمد بن زايد في الجولة الختامية للدوري.

ويذكر أن رابطة المحترفين قررت إقامة مباريات الجولة الختامية للدوري على مدار 3 أيام، وستكون الانطلاقة مساء يوم 23 مايو الجاري، بمواجهة واحدة تجمع النصر والعين على ملعب استاد آل مكتوم، وتتواصل الجولة بمباراتين في اليوم التالي، ويلتقي فيهما دبا الحصن مع العروبة، وبني ياس مع كلباء.

ويسدل الستار على الجولة والموسم يوم 25 مايو الجاري، حيث تقام إلى جانب مواجهة الجزيرة وشباب الأهلي، 3 مباريات أخرى وتجمع الشارقة مع الوصل، والبطائح مع الوحدة، وعجمان مع خورفكان.