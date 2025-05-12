«الأبيض» مع كوزمين.. حلم التأهل المباشر لمونديال 2026

يشارف موسم كرة القدم الحالي على الانتهاء بعد ماراثون طويل من التنافس والصراع في المسابقات المحلية، والمشاركات الخارجية سواء لأنديتنا أو لمنتخباتنا الوطنية التي لم يعد أمامها سوى 4 تحديات جماهيرية مهمة مرتقبة قبل الإعلان رسمياً عن إسدال الستار، وبدء التحضيرات لموسم جديد يتوقع فيه المزيد من الإثارة والمتعة الكروية عن 2024 - 2025، والذي شهد لقطات من الفرح ما بين الانتصارات والصعود لمنصات التتويج، وأخرى من الحزن لخسارة مباراة أو لقب.

تصفيات المونديال

عقب إسدال الستار رسمياً على المسابقات المحلية لموسم 2024 - 2025، ستتوجه الأنظار صوب آخر جولتين من تصفيات المرحلة الثالثة الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ويلتقي فيها منتخبنا الوطني مع ضيفه منتخب أوزبكستان 5 يونيو المقبل، قبل أن يحل ضيفاً على منتخب قرغيزستان 10 من الشهر نفسه، في إطار مباريات الجولتين التاسعة والعاشرة من تصفيات المجموعة الأولى.

ويتطلع «الأبيض» تحت قيادة فنية جديدة مع المدرب الروماني أولاريو كوزمين، إلى المنافسة بقوة على بطاقة التأهل المباشر الثانية عن المجموعة الأولى بعدما حسم المنتخب الإيراني البطاقة الأولى للمجموعة، بتصدره لجدول الترتيب برصيد 20 نقطة، بينما يحتل منتخبنا المركز الثالث برصيد 13 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أوزبكستان في المركز الثاني، و3 نقاط عن قطر في المركز الرابع، و7 نقاط عن قرغيزستان في المركز الخامس، بينما ودع منتخب كوريا الشمالية صراع التأهل للمونديال المقبل، بتواجده في المركز السادس الأخير بنقطتين فقط.

أبطال آسيا

يتصدر خوض الشارقة الأحد المقبل، المباراة النهائية على لقب دوري أبطال آسيا، أول التحديات أمام أنديتنا عندما يحل ضيفاً على ليون سيتي السنغافوري، وسط آمال عريضة بتحقيق الشارقة للقب القاري، ووضع اسمه إلى جوار العين عندما أصبح أول نادٍ إماراتي ينال اللقب القاري عام 2003، ثم عزز تميزه بلقب قاري ثانٍ في موسم 2023 - 2024.

ويواجه الشارقة ضغوطاً كبيرة قبل النهائي الآسيوي، بعد خروجه «صفر اليدين» من المسابقات المحلية هذا الموسم، بخسارة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام شباب الأهلي الجمعة الماضي، وقبلها ودع المنافسة على درع دوري أدنوك للمحترفين، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وبالتالي لن ترضى عنه جماهيره إلا إذا عاد بلقب البطولة الآسيوية.

دوري المحترفين

تترقب الجماهير الصراع الدائر حالياً على حسم الأضلاع الثلاثة المتبقية من المربع الذهبي لدوري أدنوك للمحترفين، بعدما حسم شباب الأهلي درع نسخة موسم 2024 - 2025 من المسابقة، وسط توقعات بزيادة حرارة الصراع في الجولات الثلاث المتبقية بداية من الجولة 24 المقررة اليوم وغداً، وكذلك صراع البحث عن طوق النجاة من مرافقة العروبة إلى المنافسة في دوري الدرجة الأولى في موسم 2025 - 2026، والمتوقع أن يحسم في الجولة 24.

وفي الوقت نفسه، يترقب الجميع احتفالية شباب الأهلي بتحقيقه رباعية تاريخية هذا الموسم، بعدما حصد ألقاب كأس سوبر إعمار للمحترفين، ودرع التحدي في السوبر الإماراتي القطري، ودرع دوري أدنوك للمحترفين، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وهناك مساع قوية من إدارة شباب الأهلي، لنقل مواجهة الفريق أمام مضيفه الجزيرة بالجولة 26 الأخيرة للدوري، من استاد محمد بن زايد إلى استاد راشد بدبي، لإقامة مراسم تتويج الدوري وسط جماهير وعشاق الفريق.

مونديال الأندية

يختتم العين تحديات الكرة الإماراتية في موسم 2024 - 2025، عندما يطير إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في النسخة الأولى المحدثة من كأس العالم للأندية، والمقررة خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 13 يوليو المقبلين، وبمشاركة 32 نادياً، حيث يلعب العين ضمن المجموعة السابعة القوية، إلى جانب أندية مانشستر سيتي الإنجليزي، الوداد البيضاوي المغربي، ويوفنتوس الإيطالي. ويقام مونديال الأندية بنظام جديد ليقام مرة كل 4 سنوات، عكس النظام السابق الذي كان يقام بشكل سنوي ويشارك فيه أبطال الاتحادات القارية الستة، بجانب بطل البلد المضيف بواقع 7 أندية فقط، وتشهد النسخة الجديدة مشاركة 32 نادياً، وتم توزيعهم على 8 مجموعات، وفقاً لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، خلال حفل القرعة الذي أقيم يوم 5 ديسمبر 2024 في ميامي.