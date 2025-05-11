شباب الأهلي يهدي كأس رئيس الدولة إلى محمد بن راشد وحمدان بن محمد

عبدالمجيد حسين: شخصية البطل فرضت نفسها في النهائي التاريخي

خالد الكعبي: خليفة سليمان طلب منا إحضار البطولة إلى زعبيل

أحمد شاه: المنظومة الإدارية الناجحة والدعم الجماهيري سر الرباعية

أهدى شباب الأهلي إنجاز التتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الرئيس الفخري لنادي شباب الأهلي، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لدبي، رئيس النادي، وإلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، نائب رئيس النادي، وإلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، نائب رئيس النادي، وإلى الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي.

وكان سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، قد توّج فريق شباب الأهلي بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعد فوزه أول من أمس على فريق الشارقة 2 - 1 في استاد محمد بن زايد بأبوظبي.

حضر مراسم التتويج معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم وممثلي الناديين وعدد من الشخصيات. وأحرز شباب الأهلي اللقب للمرة الحادية عشرة في تاريخه.

كما تقدم «الفرسان» بالشكر إلى إدارة النادي لجهودها الكبيرة حتى تحققت إنجازات الموسم الجاري، وآخرها الكأس الغالية، وخصوا بالشكر معالي خليفة سعيد سليمان، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، واللواء طلال الشنقيطي، رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي للكرة، وتقدموا كذلك بالشكر لجماهير الفريق، مشيدين بدورهم الثمين في تحقيق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمرة الـ11 في تاريخ البطولة الغالية، بعد فوزه على الشارقة بنتيجة 2 - 1، في المباراة النهائية الأولى التي جمعت بين الفريقين مساء أول من أمس، على ملعب استاد محمد بن زايد، لينفرد شباب الأهلي بصدارة قائمة أكثر الأندية فوزاً باللقب الغالي، وبفارق لقب وحيد عن الشارقة الذي تراجع إلى المركز الثاني، وأكدوا على الدعم الكبير الذي تلقاه الفريق ليحقق لقبه الرابع في موسم 2024 - 2025، بعد تتويجه بكأس سوبر إعمار، ثم درع التحدي للسوبر الإماراتي القطري، وحسمه قبل أيام قليلة للقب دوري أدنوك للمحترفين.

وقال عبدالمجيد حسين، نائب رئيس شركة شباب الأهلي لكرة القدم: «الحمد لله على تحقيق اللقب الـ11 في تاريخ كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وانفراد الفريق بصدارة قائمة أكثر الأندية فوزاً بالبطولة، بعدما فض شراكة القمة مع الشارقة بعد فوز صعب في مباراة قوية، خصوصاً بعد تقدم الشارقة مبكراً بهدفه الوحيد، ولكن شخصية البطل فرضت نفسها على أرض الملعب، وساعدت «الفرسان» على تحقيق اللقب، ونبارك لقيادة النادي وللجماهير على هذا الإنجاز التاريخي، وتحقيق 4 ألقاب في الموسم الحالي، وكنا نتمنى تحقيق جميع الألقاب التي تنافسنا عليها، وفي مقدمتها دوري أبطال آسيا، إلا أن التوفيق لما يحالفنا في البطولة القارية، ونتمنى التوفيق للشارقة في تلك البطولة، ليعود 18 مايو الجاري، من أمام ليون سيتي السنغافوري باللقب الآسيوي ونثق في قدرة الفريق على تحقيق البطولة الآسيوية.

وقال خالد الكعبي، إداري فريق شباب الأهلي: «طلب منا معالي خليفة سعيد سليمان خلال تواجده في المران الأخير قبل النهائي، إحضار الكأس الغالية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في زعبيل، ونشكر قيادة النادي والجماهير على دعمنا طوال مشوارنا في موسم 2024 - 2025، وكنا نتمنى إسعادهم بالعلامة الكاملة من البطولات التي سعينا لتحقيقها منذ بداية الموسم، إلا أن التوفيق لم يحالفنا في بطولتي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ودوري أبطال آسيا، والحمدلله على تحقيق إنجاز كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وتفرد الفريق بقمة الأكثر فوزاً بالبطولة الغالية أمام الشارقة، والذي كان منافساً قوياً في المباراة النهائية، وأثبت أنه أحد أقوى وأعند الأندية في المواجهات السبع التي جمعتنا معه في حدث استثنائي من النادر حدوثه في كرة القدم، ونتمنى التوفيق للشارقة في مهمته الآسيوية، والجميع سيقف داعماً خلف ممثل الوطن في النهائي القاري الأسبوع المقبل».

وقال أحمد شاه، إداري فريق شباب الأهلي: «فرحتنا لا يمكن وصفها بما حققناه من إنجازات وعروض قوية في موسم 2024 - 2025، والحمدلله أن جهودنا كللت بتحقيق 4 من 6 ألقاب متاحة، وكان السر في ذلك منظومة إدارية ناجحة، ولاعبين حريصين على بذل أقصى ما لديهم من جهد، وبروح قتالية عالية، وجماهير لم تتوقف لحظة عن دعم الفريق طوال مسيرته، ونتمنى الاستمرار في إسعاد محبي شباب الأهلي بالمزيد من البطولات في الموسم القادم، والذي ينتظرنا فيه مشاركة مهمة في دوري أبطال آسيا للنخبة، ونسعى خلالها للوصول إلى أبعد درجات المنافسة، إلى جانب رغبتنا القوية في الدفاع عن الألقاب التي تحققت خلال الموسم الحالي، وإضافة المزيد من البطولات.