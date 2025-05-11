لاعبو شباب الأهلي: التتويج بالكأس الغالية دافع لمواصلة الإنجازات

وليد عباس: لا أفكر في الاعتزال ولا يزال لدي ما أقدمه

حمد المقبالي: أشكر زملائي على المساندة وعائلتي على الدعم

يوري سيزار: الروح العالية رجحت كفة الفريق في النهائي

سلطان عادل: حلمي الآن الاحتفال بالوصول للمونديال 2026

عاش نجوم شباب الأهلي ليلة احتفالية كبيرة في استاد محمد بن زايد، بعد التتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، للمرة الـ 11 في تاريخ النادي، وانتهاء ضغوط المنافسة في البطولات التي شارك فيها الفريق هذا الموسم، بعدما حقق 4 من 6 ألقاب متاحة، ولم يتبقَ أمام «الفرسان» سوى 3 مباريات أمام النصر ودبا الحصن والجزيرة، في الجولات 24 و25 و26، من عمر دوري أدنوك للمحترفين.

وأكد لاعبو فريق شباب الأهلي، أن التتويج بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، دافع كبير لمواصلة مسيرة الإنجازات خلال المرحلة المقبلة، وتتويج للمستويات المميزة التي قدمها الفريق في الموسم الحالي، في ظل الدعم والاهتمام الكبيرين من قيادة النادي.

وأعرب اللاعبون عن فخرهم بهذا الإنجاز، الذي تحقق في ختام موسم حافل بالعطاء والنجاحات، مشيرين إلى أن روح الفريق والعمل الجماعي كانا عاملين حاسمين في التتويج بالبطولة الأهم في كرة القدم الإماراتية.

اعتزال

وأكد وليد عباس «39 عاماً»، قائد شباب الأهلي، أنه لا يفكر في الاعتزال، وأن لديه ما يقدمه في الموسم المقبل، لأنه حريص بشكل دائم على المحافظة على لياقته البدنية والذهنية لخوض المباريات، وأعرب عن سعادته بالتتويج بالكأس الغالية، بقوله: حققنا 4 بطولات، والفريق يحرص على الفوز بجميع البطولات المشارك فيها، والجماهير وقفت معنا بقوة، ودفعتنا للمنافسة على كل البطولات، وأشكر جميع لاعبي شباب الأهلي، وأفكر حتى الآن في الاستمرار الموسم المقبل، وطموحي تقديم أفضل ما عندي حتى اليوم الأخيرة من مسيرتي داخل الملاعب، لأنه لا يزال لدي الكثير لتقديمه مع شباب الأهلي، الذي يسعى دائماً لتحقيق كافة البطولات.

وقال حمد المقبالي حارس مرمى شباب الأهلي: أنا سعيد بما حققته في موسمي الأول مع الفريق، الذي بدأت معه خلال فترة الإعداد كحارس خامس، والحمد لله أنني حصلت على فرصة جيدة للمشاركة، ولأكون الحارس الأول بالفريق، وأشكر عائلتي على دعمي، وحضورها في مدرجات استاد محمد بن زايد، وأشكر كذلك مدرب حراس المرمى في شباب الأهلي، على جهوده معي ومع بقية حراس الفريق طوال الموسم، وفي الحقيقة لا وجود لأي فوارق بيني وبين بقية زملائي حراس الفريق، والكل حريص على خدمة الفريق، وتحقيق الانتصارات، بصرف النظر عن هوية حامي مرمى الفريق، وأشكرهم على دعمي ومساندتي طوال مشواري مع الفريق.

فرصة

وقال سلطان عادل مهاجم شباب الأهلي: سعيد بالبطولة، ومسألة استمراري مع شباب الأهلي أمر سابق لأوانه الحديث عنه، وتركيزي الآن الحصول على فرصة للمشاركة مع منتخبنا الوطني، في آخر مبارياته بالتصفيات الآسيوية، وإسعاد جمهور الدولة بالتأهل لكأس العالم 2026، بعدما احتفلت مع جماهير شباب الأهلي بتحقيق كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والمطلوب من الجميع الآن، التكاتف لتحقيق حلم الوصول للمونديال، لأن كل لاعبي الدولة يحلمون بتحقيق شرف تمثيل المنتخب في هذا المحفل العالمي المهم.

وقال بدر ناصر مدافع شباب الأهلي: حققنا 4 بطولات في موسم استثنائي صعب، وأشكر زملائي اللاعبين على ما قدموه طوال مشوارنا في مختلف المسابقات، وكنت أتمنى حصاد جميع البطولات هذا الموسم، إلا أن التوفيق غاب عنا في بطولتين، وأدعو الله أن نوفق الموسم المقبل، ونقدم مستويات ونتائج أفضل، ونحصل على المزيد من البطولات، ونقدم عروضاً تنافسية قوية في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال سعيد عزت الله لاعب «الفرسان»: أشكر زملائي اللاعبين، والأجهزة الفنية والإدارية على جهودهم طوال الموسم، ما أثمر عن تحقيق 4 ألقاب، كما أشكر الجماهير على دعمها المتواصل للفريق، وبالفعل، كان الجمهور رائعاً، وأعتبره اللاعب رقم 12 بالفريق، وحفزنا بشكل إيجابي، لتقديم أقصى ما لدينا من جهد، كما أشكر عائلتي على مساندتي الدائمة، والآن نبدأ الراحة من الضغوط التنافسية القوية التي عشناها طوال الموسم، وسيكون تركيزنا فقط على تحقيق نتائج إيجابية في آخر 3 مباريات في الدوري، وإنهاء مشوارنا بصورة جيدة.

ثقة

وقال مؤنس دبور مهاجم شباب الأهلي: كانت لدينا ثقة كبيرة بتحقيق الكأس الغالية، حتى ونحن متأخرون بهدف أمام الشارقة في بداية الشوط الأول، وتراجع أدائنا في بعض المباريات الأخيرة، أمر طبيعي، لأنه لا يوجد فريق قادر على الأداء طوال الموسم بنفس المستوى، والمهم أننا خرجنا بحصيلة جيدة من البطولة، وحققنا الكأس الغالية عن جدارة، لأننا قدمنا الأداء الأفضل في المباراة النهائية، ونشكر الجمهور على مساندتنا ودعمنا طوال الموسم، ويستحقون احتفالية الفوز.

وأكد اللاعب الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا، أن التتويج بلقب كأس رئيس الدولة، يمثل إنجازاً مهماً للفريق في ختام الموسم، مشيراً إلى أن روح الإصرار والعمل الجماعي بين جميع عناصر الفريق، أسهما في تحقيق اللقب الرابع للفريق هذا الموسم، موضحاً أن هذا الفوز يعكس مدى التزام اللاعبين وطموحهم في تحقيق البطولات، وهو ثمرة جهود جماعية امتدت على مدار الموسم.

إنجاز

ووصف يحيى الغساني فوز شباب الأهلي بكأس رئيس الدولة، بأنه إنجاز كبير، تحقق أمام منافس قوي، هو فريق الشارقة، مؤكداً أن لاعبي شباب الأهلي أثبتوا قدرتهم على تقديم أداء متميز، والوصول إلى الهدف المنشود بحصد اللقب، موضحاً أن المباراة كانت تحدياً كبيراً، ونجحنا بفضل تماسك الفريق وجهود الجميع، في الظفر بالبطولة الأغلى.

وأشار اللاعب يوري سيزار، إلى أن الروح العالية التي تحلى بها اللاعبون، ووحدة الهدف، والطموح المشترك، من العوامل الرئيسة التي رجحت كفة الفريق في المباراة النهائية، مؤكداً أن الفوز بالبطولة، يعكس العمل الاحترافي الذي قدمه شباب الأهلي طيلة الموسم.

وقال: نهدي هذا الإنجاز للجمهور، والإدارة التي دعمتنا في كل مراحل الموسم، ونتطلع إلى مزيد من النجاحات في المستقبل.

تألق يوري سيزار.. وواقعية باولو سوزا

اختير يوري سيزار مهاجم شباب الأهلي، لنيل جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية على كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعدما قاد فريقه للتتويج باللقب الغالي للمرة 11 في تاريخ البطولة، بتسجيله هدفي «الفرسان» الذي فاز بالنهائي بنتيجة 2 - 1.

وأعرب سيزار، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه بكأس البطولة الغالية، وأكد أن جائزة «رجل المباراة»، جائزة إضافية بالنسبة إليه، وأن ما تحقق ثمرة جهود جماعية، كما يعد البرتغالي باولو سوزا المدير الفني لفريق شباب الأهلي صاحب أفضل الإنجازات خلال مشواره مع الفريق هذا الموسم بما حققه من إنجازات تنوعت بين 3 ألقاب محلية ولقب السوبر الإماراتي القطري، واتسمت طريقة إدارة الفريق من قبل البرتغالي بالواقعية والتعامل مع كل مباراة كأنها بطولة في حد ذاتها.