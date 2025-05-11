اللقب 36 لـ «الفرسان».. ومعادلة ثنائية «الإمبراطور»

جدل مثير في مواقع التواصل حول مساواة حصاد «الزعيم»

عادل شباب الأهلي إنجاز الوصل بتحقيق الثنائية التاريخية بالجمع بين لقبي الدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة مرتين في موسم واحد، وذلك بعدما احتفل «الفرسان» وجماهيرهم، مساء أول من أمس، بالتتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعد فوزهم على الشارقة 2 - 1، في المباراة النهائية للبطولة، والتي جرت على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، ليصل الفريق إلى اللقب 11 في تاريخ البطولة الأغلى، إذ سبق وجمع شباب الأهلي بين اللقبين قبل الموسم الحالي 2024 - 2025، في موسم 1974 - 1975، بينما جمع «الإمبراطور» بين اللقبين في موسمي 2006 - 2007 و2023 - 2024.

صدارة

وانفرد «الفرسان» أيضاً بصدارة قائمة الأكثر فوزاً بالكأس الغالية في عصر الاحتراف، بالوصول للقب الرابع، مقابل 3 ألقاب لكل من العين والجزيرة، ولقبين للشارقة، ولقب وحيد لكل من الوحدة، الإمارات والوصل، ووصل شباب الأهلي برصيد بطولاته إلى 36 بطولة، وتتضمن 9 ألقاب دوري إماراتي، و11 لقباً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، و7 ألقاب كأس السوبر، و5 ألقاب لكأس المحترفين، ولقب وحيد من كل من الدوري المشترك، والسوبر الإماراتي المغربي، ولقبي درع التحدي، ودرع السوبر ضمن السوبر الإماراتي القطري.

صراع

وهناك جدل مثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن صراع الألقاب بين شباب الأهلي والعين، ويؤكد البعض أن الفريقين تعادلا في عدد الألقاب المحققة برصيد 36 نقطة، بينما يؤكد البعض الآخر أن العين يتفوق بفارق لقبين، ويشير لتحقيق العين 38 بطولة، وتتوزع بين 14 درعاً للدوري الإماراتي، و7 مرات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، و5 ألقاب كأس السوبر، ولقبين كأس المحترفين، و3 ألقاب كأس الاتحاد، ومرتين دوري أبوظبي، ولقب وحيد من الدوري المشترك، ولقبين دوري أبطال آسيا، ولقب وحيد في بطولة دوري الخليج العربي، ومثله في السوبر الإماراتي القطري.

ألقاب

ووصل شباب الأهلي برصيده من هذا الموسم إلى 4 ألقاب، وتتضمن درع دوري أدنوك للمحترفين، وكأس سوبر إعمار، ودرع التحدي في السوبر الإماراتي القطري، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بينما توزعت بقية ألقاب موسم 2024 - 2025 بين تتويج الجزيرة بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والنصر بكأس السوبر، والوصل بدرع السوبر، والوحدة بكأس التحدي ضمن السوبر الإماراتي القطري، ويتبقى أمام الأندية الإماراتية من الموسم الحالي تحدٍ وحيد، عندما يحل الشارقة ضيفاً يوم الأحد المقبل على ليون سيتي السنغافوري في نهائي دوري أبطال آسيا.