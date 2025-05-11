حارب عبد الله: تركيزي في الملعب.. ووالدي يحدد مستقبلي

أكد حارب عبد الله، لاعب شباب الأهلي، أن تركيزه ينصب على تقديم أفضل وأقصى ما لديه داخل أرض الملعب، على أن يترك الأمور التي تخص مستقبله الرياضي، وتعاقداته المقبلة في يد والده، وذلك رداً على التساؤلات، التي يرددها الشارع الرياضي حول مستقبل اللاعب الدولي الشاب، مع نهاية تعاقده الحالي مع «الفرسان» في ختام الموسم الجاري.

وقال: «أنا أركز فقط على ما أقدمه داخل أرض الملعب، وأترك أمور التعاقدات لوالدي، لأنه يرى الأفضل بالنسبة لي، ولا تزال هناك 3 مباريات أخرى متبقية من مشوارنا في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم، وعلي التركيز لتقديم الأفضل خلالها، حرصاً على البقاء ضمن صفوف منتخبنا الوطني المقبل على تحدٍ صعب أمام منتخبي أوزبكستان وقيرغيزستان، في ختام مشوارنا بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026».

وعن فوز شباب الأهلي على الشارقة والتتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة قال نجم شباب الأهلي: «التفاصيل البسيطة حسمت المواجهة النهائية، ونحن تعودنا في فريقي على حسم تلك التفاصيل في مبارياتنا، والتي ندخلها برغبة قوية في تحقيق الانتصارات، والحمد لله على تحقيق الكأس الغالية، والحصول على لقبنا الرابع هذا الموسم، وأهدي اللقب الغالي إلى جماهير شباب الأهلي، وإلى والدي، وأنا أدرك تماماً مدى فرحته بإنجازي مع فريقي، ولكنه في الوقت نفسه يشعر بالحزن الآن، لأنه مشجع للشارقة، وبالتأكيد كان يتمنى أيضاً فوزه بالبطولة».