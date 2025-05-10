نهيان بن زايد يتوج شباب الأهلي بكأس رئيس الدولة

أبوظبي - ياسر قاسم، عدنان الغربي، محمد صادق، إيهاب زهدي

توّج سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، ومعالي خليفة سعيد سليمان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي شباب الأهلي.

واللواء طلال الشنقيطي رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، فريق شباب الأهلي بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم للمرة الـ11 في تاريخ البطولة الغالية، بعد فوزه على الشارقة بنتيجة 2 - 1، في المباراة النهائية الأولى التي جمعت بين الفريقين مساء أمس، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

وفض «الفرسان» الشراكة التي كانت قائمة بين الفريقين على صدارة أكثر الأندية فوزاً باللقب الغالي، برصيد 10 ألقاب لكل منهما قبل قمة النهائي في أبوظبي، وحقق شباب الأهلي لقبه المحلي الرابع، بعد تتويجه بكأس سوبر إعمار، ودوري أدنوك للمحترفين، وكأس السوبر الإماراتي القطري، وأحرز هدفي شباب الأهلي يوري سيزار في الدقيقتين 2 من الوقت بدل الضائع والدقيقة 64، وسجل هدف الشارقة ماركوس ميلوني في الدقيقة 14.

وجاءت المباراة قوية تكتيكياً من الفريقين، خصوصاً في شوطها الأول، والذي بدأه شباب الأهلي بأداء هجومي أمام التزام دفاعي بتركيز عالٍ من الشارقة، ما دفع «الفرسان» لسلاح التسديدات البعيدة من خارج منطقة الجزاء، ولاحت الخطورة الأولى عندما سدد بالا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ومرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 2، وسعيد عزت الله كرة أخرى بعيدة عن المرمى في الدقيقة 12.

وعلى غير سير المباراة والمتوقع، ومن أولى هجمات الشارقة المرتدة في الدقيقة 14، يمرر كايو لوكاس كرة على الجانب الأيسر إلى لوان بيريرا الذي يمرر بدوره كرة عرضية أرضية يقابلها ماركوس ميلوني، بتسديدة قوية تصطدم بالقائم الأيمن لمرمى حمد المقبالي حارس شباب الأهلي، وتكمل طريقها إلى الشباك.

وطور الشارقة من أسلوبه الهجومي بعد الهدف في محاولة للاستفادة من حالة التوتر التي ظهرت على أداء منافسه، معتمداً على الجانب الأيسر، وتحركات كايو وبيريرا المزعجة لدفاعات «الفرسان»، وكثرت الكرات الثابتة مع زيادة قوة الالتحامات بين اللاعبين.

واستعاد شباب الأهلي الثقة الهجومية، إلا أنه لم يجد الحلول الكافية لاختراق الجدار الدفاعي القوي للشارقة الذي لم يستفد بدوره من المساحات الخالية التي بدأت في الظهور في الصفوف الخلفية لمنافسه.

واحتسب الحكم 6 دقائق الوقت بدل الضائع في الشوط الأول، وتمكن شباب الأهلي ومن سلاح الكرات الثابتة المتفوق فيها الفريق هذا الموسم، من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، من ركلة حرة مباشرة سددها قوية يوري سيزار، واصطدمت بالحائط البشري.

وبعارضة مرمى حارس الشارقة عادل الحوسني، وأكملت طريقها للمرمى، وتدخل دفاع الشارقة في التوقيت المناسب، وأبعد كرة تسديدة من سردار أزمون، وحولها لركلة ركنية لم تسفر عن جديد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 - 1.

الشوط الثاني

واصل الفريقان الأداء التكتيكي في الشوط الثاني، وكذلك الالتحامات القوية بين اللاعبين، وأجرى شباب الأهلي تغييراً اضطرارياً في الدقيقة 60، بخروج ريكيلمي للإصابة، ونزول غوميز، وتبادل لاعبو شباب الأهلي الكرة في هجمة سريعة انطلقت من وسط الملعب.

وانتهت عند يوري سيزار، ليسدد كرة أرضية ذكية في مرمى الشارقة بعيدة عن يدي عادل الحوسني في الدقيقة 64، وكاد أن يتعادل الشارقة بـ«نيران صديقة» في الدقيقة 67، إلا أن الحارس حمد المقبالي، أنقذ الموقف وأمسك الكرة في التوقيت المناسب، وأجرى الشارقة تغييراً اضطرارياً بخروج ماجد حسن للإصابة، ونزول ماجد راشد في الدقيقة 68، ودفع أيضاً بلاعبه فراس بالعربي بديلاً للاعبه محمد عبدالباسط.

ثم دفع كوزمين مدرب الشارقة بلاعبيه عادل تاعرابت وبيرو بديلين للاعبين بتروفيك وبيريرا في الدقيقة 75، ورد سوزا مدرب شباب الأهلي بتغييرين لتدعيم الهجوم بإخراج بالا وسردار وأشراك ماتيوس ليما ومؤنس دبور في الدقيقة 78.

وتصدى حمد المقبالي حارس شباب الأهلي، لفرصة هدف مؤكد من تسديدة بيرو في الدقيقة 85، وأجرى كوزمين تغييره الأخير بخروج عثمان كمارا ونزول كونراد في الدقيقة 88، واحتسب الحكم 8 دقائق وقت بدل ضائع للمباراة وسط ضغط هجومي من الشارقة، وأداء دفاعي قوي من «الفرسان» الذي واصل تفوقه، حتى صافرة النهاية معلنة تتويج شباب الأهلي بلقبه الرابع في موسم 2024 - 2025.

سردار أزمون: الضغوط انتهت والراحة بدأت

أكد سردار أزمون مهاجم شباب الأهلي أن فريقه استحق التتويج بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، مشدداً على أن الجميع حرص على تقديم أفضل ما لديه في المباراة النهائية، وشكر الشارقة على أدائه القوي طوال موسم 2024 - 2025، وتمنى له التوفيق في النهائي الآسيوي 18 مايو الجاري.

وقال عقب اللقاء: الفوز إنجاز الجميع، والآن علينا الراحة لأن موسم المنافسة انتهى، ولم تعد هناك ضغوط على اللاعبين، وأنا سعيد بجماعية الأداء التي يقدمها الفريق هذا الموسم، وأشكر جمهورنا على دعمه المتواصل لنا طوال الموسم.

وأضاف: أتمنى أن ننهي الموسم بشكل جيد وقوي في بقية مبارياتنا الثلاث في دوري أدنوك للمحترفين، للوصول إلى حصيلة كبيرة من النقاط، نؤكد من خلالها استحقاقنا للبطولات التي حققناها هذا الموسم.

يوري سيزار أفضل لاعب في المباراة

اختير يوري سيزار مهاجم شباب الأهلي لنيل جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية على كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعدما قاد فريقه للتتويج باللقب الغالي للمرة 11 في تاريخ البطولة، بتسجيله هدفي «الفرسان» الذي فاز بالنهائي بنتيجة 2 - 1.

وأعرب سيزار عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه بكأس البطولة الغالية، وأكد أن جائزة «رجل المباراة»، جائزة إضافية بالنسبة إليه، وأن ما تحقق ثمرة جهود جماعية من الجميع، سواء من لاعبين أو جهاز إداري أو فني.

وتمنى أن يزيد شباب الأهلي من غلة بطولاته في الموسم المقبل، بعدما انتهى الموسم الحالي على صعيد المنافسة بالتتويج بأربع بطولات، وهي كأس سوبر إعمار، ودرع التحدي في السوبر الإماراتي القطري، ودوري أدنوك للمحترفين، وأخيراً كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

حمد المقبالي يحتفل مع عائلته في المدرجات

احتفل حمد المقبالي، حارس مرمى شباب الأهلي، بإنجاز الفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، مع والده ووالدته في مدرجات إستاد محمد بن زايد، في لقطة تفاعلت معها الجماهير الحاضرة في المدرجات.

ويعد المقبالي من أهم الأوراق التي ساهمت في تتويج شباب الأهلي بأربع بطولات في موسم 2024 - 2025، وكان له تصدي إنقاذ كبير في الدقيقة 85 من عمر المباراة النهائية، عندما أبعد تسديدة بيرو، ليضمن لشباب الأهلي التتويج باللقب رقم 11 في مسيرته بالبطولة الأغلى.

باولو سوزا: فخور بما قدمه «الفرسان»

أكد البرتغالي باولو سوزا، المدير الفني لشباب الأهلي، سعادته بأداء جميع لاعبيه وروحهم القتالية طوال الموسم، وقال: أنا سعيد بكل اللاعبين، وفخور بما قدموه طوال الموسم، وهو ما أثمر عن 4 ألقاب، وكان الختام بلقب مهم وغالٍ، هو كأس صاحب السمو رئيس الدولة. وعن المباراة النهائية، قال:

افتقدنا أشياء صغيرة في الشوط الأول، وواجهنا صعوبات أمام الهجمات المرتدة للشارقة الفريق القوي، والتزمنا الصبر في الأداء لأننا كنا نعلم قبلها أن النهائي لم يكن سهلاً، وأدركنا التعادل في توقيت جيد مع نهاية الشوط الأول، وهو ما زاد من دوافعنا المعنوية في الشوط الثاني، ونجحنا بالفعل في تسجيل الهدف الثاني والتتويج باللقب.

بدوره، أعرب بوغدان لاعب شباب الأهلي، عن فرحته وزملائه بتحقيق لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم للمرة الـ11 في تاريخ البطولة، مؤكداً أن الجميع حرص على بذل أقصى ما لديه طوال مشوار الفريق في مختلف بطولات موسم 2024 - 2025.

وقال: كنا نتمنى الوصول لنهائي الدوري الآسيوي، ولكن لم يحالفنا التوفيق أمام الشارقة في ركلات الترجيح، ونتمنى المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم المقبل، وإسعاد جمهورنا بالمزيد من الانتصارات والبطولات.

أهدى كارتابيا لاعب شباب الأهلي، إنجاز كأس صاحب السمو رئيس الدولة، لجماهير الفريق، مؤكداً أن فريقه استحق التتويج باللقب، ومن قبله 3 ألقاب أخرى، وشدد على أن ضغوط المنافسة انتهت الآن، وأن الفريق سيخوض بقية مبارياته في الموسم الحالي، بمعنويات عالية ودون أي ضغوط، وسيهدف فقط لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، وحصد المزيد من النقاط في الدوري.