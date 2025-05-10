شباب الأهلي.. رباعية تاريخية

أبوظبي - ياسر قاسم، عدنان الغربي، محمد صادق، إيهاب زهدي

توج شباب الأهلي بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، عقب فوزه أمس في النهائي على الشارقة 2 - 1 ليحقق رباعية تاريخية، حيث أحرز ثلاثية الدوري والكأس وكأس السوبر، إضافة إلى لقب خارجي هو لقب السوبر الإماراتي - القطري.

وتقدم الشارقة بهدف ماركوس ميلوني (14)، لكن شباب الأهلي رد بثنائية رائعة لسيزار، الأول بركلة حرة (45 + 2)، والثاني بعد تبادل للكرات مع مواطنه غيليرمي دا سيلفا (63). كما انفرد بالرقم القياسي لكأس الإمارات على حساب الشارقة نفسه، بعدما دخلا النهائي بنفس الرصيد (10 ألقاب).

وأبدى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، سعادته بالأداء القوي الذي قدمه شباب الأهلي والشارقة في المباراة النهائية على كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مساء أمس، وهنأ شباب الأهلي بتتويجه باللقب الـ11 التاريخي في البطولة الغالية.

وقال: نهنئ الجميع على هذه الاحتفالية والتنظيم المتميز من قبل اتحاد الكرة، ونهنئ شباب الأهلي بفوزه بأغلى البطولات، ونتمنى حظاً أوفر للشارقة، الفريقان قدما أداء متميزاً وقوياً هذا الموسم، ما يدل على مستوى عال من التحضير لخوض المباريات، ونتمنى للشارقة الفوز في النهائي الآسيوي.

وعن رأيه في المرحلة المقبلة من مسيرة منتخبنا الوطني بتولي أولاريو كوزمين، مسؤولية تدريب «الأبيض»، قال: ثقتنا كبيرة بمنتخبنا وهمة اللاعبين، وإدارة اتحاد الكرة يبذلون كل جهدهم لإنجاح مسيرة المنتخب، وإن شاء الله يقدمون مستوى جيداً ونتغلب في الجولتين المتبقيتين من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ونرى منتخبنا في المونديال المقبل.

وأكد اللواء طلال الشنقيطي، رئيس مجلس إدارة شركة شباب الأهلي للكرة، أن فريقه حقق موسماً تاريخياً بعد تحقيقه 4 ألقاب هي «كأس سوبر إعمار، ودرع التحدي في السوبر الإماراتي القطري، ودوري أدنوك للمحترفين، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة»، وقال الشنقيطي:

تعاملت إدارة شباب الأهلي مع اللاعبين معنوياً وذهنياً قبل خوض نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وجلسنا بالفعل مع اللاعبين عقب حسم درع الدوري، وطالبناهم بالحفاظ على المستوى الذي قدموه طوال الموسم عندما يلتقون الشارقة، والحمدلله أن اللاعبين كانوا في الموعد، وحققوا لقباً مهماً وغالياً على الجميع.

وأضاف: ضغوط المنافسة انتهت بالفعل، ولكن تتبقى لنا 3 مباريات في الدوري، ونسعى إلى الفوز بها، والخروج بحصيلة عالية من النقاط، لننهي الموسم بشكل جيد وقوي، ونحتفل مع جماهيرنا بالألقاب الأربعة في لقاء التتويج الرسمي بدرع الدوري.