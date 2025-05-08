هدف في مرمى برشلونة يرفع عملة إنتر المشفرة بأكثر 20%

لم يكن هدف الفوز للإيطالي دافيد فراتيزي في مرمى فريق برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مجرد هدف قاتل حمل فرحة صعود الإنتر، وتسبب في وداع حزين للفريق الإسباني.. ولكن تأثير الهدف كان أبعد من ذلك، فهدف دافيد فراتيزي أسهم في ارتفاع عملة مشفرة.. كيف ذلك؟

فوز إنتر وصعوده للمباراة النهائية كان سبباً في ارتفاع عملة مشجعي إنتر ميلان المشفرة "INTER" بأكثر من 20% خلال الـ24 ساعة الماضية لتصل قيمتها إلى 1.24 دولار وفقًا لبيانات Coingecko.

ارتفاع شعبية فريق إنتر ميلان تصاعدت بعد التأهل للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، ووفقاً للإحصائيات ارتفعت شعبية الفريق الإيطالي بأكثر من 32% خلال الأيام الماضية بفضل ثقة الجماهير بوصول النيراتزوري إلى النهائي للمرة الثانية في 3 مواسم، وبارتفاع شعبية الإنتر كان ذلك دافعاً لارتفاع عملته الرقمية في التداولات.

وقد شهدت العملة المشفرة للفريق الإيطالي صعوداً ونزولاً خلال أطوار اللقاء حيث انخفضت بأكثر من 20%

عندما كانت النتيجة الإجمالية متعادلة 3-3 ومع تسجيل إنتر ميلان الهدف الرابع والحاسم في الوقت الإضافي

ارتفعت قيمة العملة بأكثر من 30%.. فهل باتت الأهداف الحاسمة مؤشراً قوياً على أداء العملات المشفرة؟