برشلونة.. أحلام وملايين تتبخر بضربة إنتر

إعداد - موسى علي

لم يؤثر الخروج المؤلم لبرشلونة من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر على روح البلاوغرانا فحسب، بل له تأثير كبير على خزائن الفريق، حيث كان من الممكن أن تؤدي المكافأة المالية للوصول إلى النهائي إلى دفع فريق لابورتا نحو الوضع المالي الطبيعي الذي طال انتظاره.

20 مليون يورو، كانت الجائزة الكبرى للتأهل إلى ميونيخ، والتي ذهبت إلى إنتر، وسيكون الفريق الإيطالي قادراً أيضاً على زيادة أرباحه في النهائي ضد باريس سان جيرمان أو آرسنال (7 ملايين إضافية في حال فوزه بالبطولة).

وبطبيعة الحال، نجح برشلونة تحت قيادة فليك بالفعل في جمع مبلغ ضخم من المال بفضل مسيرته الخالية من الهزائم تقريباً في دوري أبطال أوروبا. 115 مليون يورو فقط لأدائهم الرائع بعد دور المجموعات والوصول إلى الدور نصف النهائي.

وإلى كل هذه الملايين يتعين علينا أن نضيف ركيزة القيمة" (التي كانت تسمى في السابق تجمع السوق)، رقم غير رسمي، رغم أن بعض الأصوات تتحدث عن مبالغ تصل إلى حوالي 30 مليون يورو، واستفاد الفريق الكتالوني من الخروج المبكر للفرق الإسبانية الأخرى من دوري أبطال أوروبا، مما أدى إلى زيادة دخله من حقوق البث التلفزيوني والتسويق.

على أية حال، ورغم انتكاسة عدم الحصول على تلك العشرين مليوناً، نجح برشلونة في زيادة أرباحه بشكل كبير مقارنة بالموسم الماضي، عندما خسر فريق تشافي في ربع النهائي أمام باريس سان جيرمان، الآن، حان الوقت للتحقق مما إذا كان المبلغ الذي تم الحصول عليه كافياً للوصول إلى القاعدة 1:1 المطلوبة التي تسمح لك بالعمل بشكل طبيعي في نافذة السوق هذه.