عصف ذهني لـ«تمكين الشباب في نهائي كأس رئيس الدولة»

نظم اتحاد الإمارات لكرة القدم، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، جلسة عصف ذهني بعنوان «تمكين الشباب في نهائي كأس رئيس الدولة»، وذلك على هامش الاستعدادات للمباراة النهائية لبطولة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، التي ستقام بين فريقي الشارقة وشباب الأهلي على استاد محمد بن زايد في أبوظبي الجمعة المقبل.

وهدفت الجلسة إلى استثمار طاقات الشباب في دعم وإنجاح أكبر حدث رياضي على مستوى الدولة، شارك في الجلسة نخبة من الشباب الإماراتي، الذين تفاعلوا مع محاور النقاش المطروحة.

وركزت جلسة العصف الذهني على أربعة محاور رئيسة شملت: الثقافة الجماهيرية، وتعزيز الحضور الفعّال، الإعلام وصناعة المحتوى عبر منصات جديدة تواكب تطلعات الجمهور، تنظيم الفعاليات المصاحبة لإثراء تجربة المشجعين، وتمكين الشباب عبر إشراكهم في عمليات إدارة وتنظيم المباريات في فرق التنظيم واللجان الميدانية.

وجرى تقسيم الجلسة إلى ثلاث مراحل أساسية تضمنت: تحديد التحديات واستكشاف فرص التحسين، ثم ابتكار الحلول والمبادرات العملية القابلة للتنفيذ، فضلاً عن دمج الأفكار وتطويرها لصياغة توصيات عملية، تسهم في تعزيز دور الشباب بتطوير الفعاليات الرياضية الوطنية.

وأكدت المؤسسة الاتحادية للشباب أن هذه الجلسة تمثل منصة حوارية تفاعلية مبتكرة، تهدف إلى إشراك الشباب بما يتماشى مع رؤية الدولة لتمكينهم، وإبراز طاقاتهم في مختلف المجالات.