بعد تحقيق الدرع التاسعة في الدوري.. 35 لقباً في مسيرة شباب الأهلي التاريخية

القلعة الحمراء تزف الدرع في خزائنها للمرة الخامسة في عهد الاحتراف

وصل شباب الأهلي إلى اللقب رقم 35 في مسيرته التاريخية مع الكرة الإماراتية، بعد حسمه رسمياً نسخة دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2024 - 2025، ووصوله إلى الدرع التاسعة في المسابقة الأصعب والأطول، ليدعم حصيلة إنجازاته الكبيرة والمتنوعة من الألقاب الكروية المحلية والخارجية، ما بين 9 دروع دوري مواسم 1974 - 1975، 1975 - 1976، 1979 - 1980، 2005 - 2006، 2008 - 2009، 2013 – 2014، 2015 – 2016، 2022 – 2023، و2024 – 2025.

ونال شباب الأهلي كأس صاحب السمو رئيس الدولة 10 مرات مواسم 1974 - 1975، 1976 - 1977، 1987 - 1988، 1995 - 1996، 2001 - 2002، 2003 - 2024، 2007 - 2008، 2012 - 2013، 2018 - 2019 و2020 - 2021، ولديه مواجهة مرتقبة على نهائي نسخة اللقب الغالي في الموسم الجاري، عندما يلتقي الشارقة السبت المقبل، في استاد محمد بن زايد، ونال كذلك لقب الدوري المشترك موسم 1974 - 1975.

وفاز «الفرسان» أيضاً بكأس السوبر للمحترفين 7 مرات، أعوام 2008، 2013، 2014، 2016، 2020، 2023، وهذا الموسم عندما تغلب على الوصل 4 - 1 بركلات الترجيح بعد نهاية مباراتهما في على كأس سوبر إعمار بالتعادل 2 - 2، ونال لقب كأس المحترفين 5 مرات، مواسم 2011 - 2012، 2013 - 2014، 2016 - 2017، 2018 - 2019 و2020 - 2021، وكأس السوبر «الإماراتي - المغربي» عام 2016، ودرع السوبر الإماراتي القطري 2024، ودرع التحدي ضمن السوبر الإماراتي القطري 2025.

وينفرد شباب الأهلي منذ تأسيسه عام 1958، ومروراً بقرار الدمج الصادر في 16 مايو 2017، ووصولاً للموسم الجاري، بتقديم عروض ونتائج متميزة في كل المسابقات التي شارك فيها، وحقق أول ألقابه عندما حقق ثنائية الدوري والكأس في موسم واحد 1974 - 1975، كونه أول نادٍ يحقق مثل هذا الإنجاز، وكرر إنجازه بالحفاظ على درع الدوري موسم 1975 - 1976، ليكون أول نادٍ يفوز بدرع الدوري موسمين متتاليين، وتواصلت الإنجازات بفوزه بالدوري والكأس في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، بتتويجه بطلاً للدوري موسم 1979 - 1980، وبطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة موسمي 1976 - 1977 و1987 - 1988.

ونجح شباب الأهلي في استعادة بريقه بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية موسم 1995 - 1996، في فترة عرفت بكونها الأسوأ في تاريخ النادي، ومع هذا شهدت تتويج الفريق بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للمرة الرابعة خلال الموسم نفسه، وعاد بعدها الفريق قوياً في الموسم التالي، واسترد مكانته في الدوري، وواصل تحقيق إنجازاته، وتضمنت الفوز بالدوري موسم 2005 - 2006، قبل أن يصبح بطلاً لأول نسخة دوري للمحترفين في موسم 2008 - 2009.

واستمرت نتائج وإنجازات شباب الأهلي خلال سنوات الاحتراف، والتي شهدت تفرد «الفرسان» بالعديد من الألقاب، وأبرزها دوري أدنوك للمحترفين، والذي حسم لقبه رسمياً، أمس، ليكون لقبه الخامس في هذه المسابقة منذ تطبيق الاحتراف، ويعادل رصيد العين من ألقاب الدوري، خلال سنوات الاحتراف أيضاً، وبات المهدد الرئيسي لصدارة «الزعيم» لقائمة أكثر الأندية فوزاً بالدوري بتحقيقه 14 لقباً، ولكن يتفوق «الفرسان» على العين في بقية الألقاب المحلية الأخرى.