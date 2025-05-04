الأهلي السعودي بطلاً لدوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه

زفت مدينة جدة، أحد قطبيها، الأهلي السعودي، بطلاً لدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه في المباراة النهائية على كاواساكي فرونتالي الياباني 2 - 0 في المباراة النهائية الحاشدة، أمام أكثر من 60 ألف متفرج ضاقت بهم مدرجات ملعب الإنماء في مدينة الملك عبدالله الرياضية في المدينة الساحلية التي احتضنت الأدوار الإقصائية من ربع النهائي حتى النهائي. وسجل للأهلي البرازيلي غالينو «ق 35» والعاجي فرانك كيسييه «ق 42».

وقد تعيش «عروس البحر الأحمر» المعروفة بشغف جماهيرها بكرة القدم، فرحة مزدوجة هذا الموسم مع اقتراب القطب الآخر، الاتحاد، من استعادة لقب الدوري المحلي بابتعاده 6 نقاط عن وصيفه الهلال.

ووسط أجواء حارة نسبياً، وعلى وقع أهازيج جماهيره التي ملأت المدرجات براياتها الخضراء قبل ساعتين من انطلاق المباراة، أصبح الأهلي، بطل الدوري المحلي ثلاث مرات، آخرها في موسم 2015-2016، ثالث فريق سعودي يتوج باللقب القاري المرموق، بعد الهلال، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بـ4 ألقاب، واتحاد جدة، الذي حصد الكأس مرتين.

وسلم رئيس الاتحاد الآسيوي البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم قائد الأهلي فيرمينو الكأس العملاقة متوجاً الأهلي بلقب النسخة الأولى. وكسر «الراقي»، الذي تأسس عام 1937، سوء الحظ الذي لازمه في نسختين سابقتين.