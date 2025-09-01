الشارقة يضع قدماً في ربع نهائي كأس المحترفين

دبا – محمد فضل، أبوظبي – محمد صادق

وضع الشارقة قدماً في ربع نهائي مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بعد فوزه على دبا هذه المرة بهدف دون رد وذلك في اليوم الثاني من مواجهات ذهاب الدور الأول من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي. وجاء هدف المباراة الوحيد عبر اللاعب الألباني ري ماناج في الدقيقة 22 عبر ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة زايد النعيمي بعد ملامسة الكرة مدافع النواخذة الياباني تاكاشي، ليدخل الشارقة لقاء الإياب يوم 6 سبتمبر بأفضلية للتأهل.

وفرض عجمان التعادل على الوحدة 1-1، على استاد آل نهيان، ليتأجل حسم هوية الصاعد منهما إلى ربع النهائي إلى لقاء العودة السبت المقبل. وافتتح آرناو براداس، التسجيل للوحدة في الدقيقة 12 بهدف جميل من على حدود منطقة الجزاء بعدما سدد يسارية قوية سكنت شباك الحارس علي الحوسني.

وتعادل خورفكان وضيفه بني ياس 2-2 على ملعب استاد صقر بن محمد القاسمي.

وسجل لخورفكان طارق تيسودالي في الدقيقة 40، ومدافع بني ياس خالد الهاشمي، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 68، بينما سجل لبني ياس حارس خورفكان بالخطأ في مرماه 24، وجواو فيكتور في الدقيقة 54.