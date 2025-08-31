قوة المدرجات تطيح بالإسباني خوسيه ريبيرو خارج أسوار الأهلي

اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قراراً حاسماً تجاه المدير الفني للقلعة الحمراء خوسيه ريبيرو بعد النتائج السلبية التي قدمها. وقرر مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للقلعة الحمراء وتوجيه الشكر له والجهاز المعاون له بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها من نادي بيراميدز خلال الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وخاض ريبيرو 7 مباريات رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خسر مباراتين وفاز في مباراة وتعادل في 4 مواجهات. وطالبت جماهير النادي الأهلي رحيل المدير الفني خوسيه ريبيرو وهتفت في المدرجات خلال مواجهة بيراميدز «روح يا ريبيرو»، وهو النداء الذي استجابت له بالفعل إدارة الأهلي واتخذت القرار بالاستغناء عن المدرب الإسباني صاحب التجربة غير الموفقة مع نادي القرن.

إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو لم تكن الأولى في تاريخ «الشياطين الحمر»، فعلى مدار سنوات طويلة توالت العديد من التجارب بمدربين أجانب من مدارس مختلفة، لم ينجح منها إلا القليل أمثال المجري هيديكوتي ومواطنه كالوتشاي والألماني فايتسا والبرتغالي مانويل جوزيه والسويسري رينيه فايلر والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، في حين كانت التجارب الأخرى تحمل ذكرى سيئة في قلوب مشجعي وعشاق الأهلي المصري.

ويعد البرتغالي ريكاردو سواريش، أحد أبرز الأسماء التي لم يكتب لها النجاح مع الفريق، حيث تمت إقالته بعد سوء النتائج وخسارة لقبي الدوري والكأس أمام الغريم التقليدي الزمالك. وأصدر نادي الأهلي بياناً رسمياً عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن من من خلاله فسخ التعاقد بالتراضي مع ريكاردو سواريش، موجّهاً الشكر للمدرب البرتغالي وكادره المساعد.

وقاد ريكاردو سواريش «المارد الأحمر» في 17 مباراة، حقق الفوز في 9 مقابل الخسارة في 3، وتعادل في 5، وأحرز لاعبوه 22 هدفاً، فيما تلقت شباكه 6 أهداف.

وكان الأهلي قد أنهى مسابقة الدوري المصري لموسم 2021 / 2022، تحت قيادة سواريش، في المركز الثالث، برصيد 70 نقطة، بفارق 7 نقاط عن المتصدر الزمالك. ولم يسبق للأهلي وأن احتل المركز الثالث في مسابقة الدوري، منذ 30 عاماً، إذ كان دائماً ما يُتوّج باللقب أو يحلّ وصيفاً.

وخسر «المارد الأحمر»، تحت إشراف سواريش، نهائي بطولة كأس مصر، لعام 2021، من أمام الزمالك، بهدفين لواحد. وقضى ريكاردو سواريش 60 يوماً فقط في قيادة نادي الأهلي، إذ تمّ تعيينه مدرباً في الأول من يوليو 2021، بعقدٍ يمتد حتّى عام 2024.

كذلك الهولندي مارتن يول الذي تقدم باستقالته إلى مجلس إدارة النادي للأحداث والظروف التي واجهها الأمر الذي جعل مهمته صعبة للغاية، وتولى يول مهمة تدريب الأهلي وحقق معه لقب الدوري لكنه خسر كأس مصر وودع دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. واقتحمت رابطة أولتراس أهلاوي تدريبات الأهلي واعتدت على لاعبي الفريق مما عجل برحيل، يول خاصة أن العلاقة بينه وبين الجمهور أصبحت سيئة للغاية بعد تراجع نتائج الفريق.

الألماني هانز ديكسي الذي تولى تدريب الأهلي موسم 2000 ـ 2001 خلفاً لمواطنه راينر تسوبيل، واستمر موسماً واحداً، وفشل فشلاً ذريعاً، حيث خسر لقب الدوري لصالح الغريم الزمالك، وحقق لقب كأس مصر 2001 على حساب غزل المحلة، ورحل بعدها وتولى الساحر البرتغالي مانويل جوزيه تدريب الفريق.

الهولندي بونفرير تولى قيادة الأهلي عام 2003 ولكنه لم يحقق أي بصمة أو إنجاز مع الفريق الأحمر، ولا يتذكر جمهور الأهلي له سوى خسارة لقب الدوري الممتاز، وذلك بعد الخسارة أمام إنبي بهدف سيد عبد النعيم الشهير والذي كان سبباً في تتويج الزمالك بلقب البطولة بعد فوزه على الإسماعيلي بهدف نظيف.

البرتغالي أوليفيرا تولى القيادة الفنية موسم 2003 ـ 2004، وخسر الفريق تحت قيادته بطولة الدوري المصري، كما ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا بشكل مُخيب بعد الخسارة أمام بطل نيجيريا برباعية، كما تلقى هزيمة ثقيلة أمام الإسماعيلي في بطولة دوري أبطال العرب بأربعة أهداف أيضاً ليتم إقالته من تدريب الفريق.

الإسباني خوان كارلوس جاريدو وأحد المدربين الذين نالوا انتقادات واسعة خلال قيادة الأهلي عام 2014 رغم تتويجه مع الفريق ببطولتي السوبر المحلي والكونفيدرالية الأفريقية، لكن لم تغفر له الجماهير تذبذب نتائج الفريق وأداءه تحت قيادته، إضافة لخسارة لقب الدوري الممتاز وكأس مصر، والذي كان سبباً رئيسياً في الإطاحة به.

البرتغالي خوسيه بيسيرو اختار القفز سريعاً من سفينة النادي الأهلي بعدما وجهت له انتقادات عنيفة بسبب تراجع الأداء والنتائج تحت قيادته، وفضل قبول عرض مغرٍ لقيادة نادي بورتو البرتغالي، على الاستمرار مع المارد الأحمر، وفسخ تعاقده مع إدارة الأهلي بعد أقل من شهر.

الفرنسي باتريس كارتيرون الذي تولى قيادة الفريق عام 2018 واستطاع الذهاب لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لكنه لم يستطع تحقيق البطولة، ثم الخروج من البطولة العربية ليتم إقالته دون تحقيق أي بطولة مع النادي.

الأورغوياني مارتن لاسارتي الذي تولى تدريب الفريق نهاية 2018 واستطاع الحصول على بطولة الدوري ولكنه خرج من دوري أبطال أفريقيا بنتيجة قاسية 5 ـ 0 أمام صنداونز الجنوب أفريقي، وودع كأس مصر أيضاً ليتم إقالته سريعاً دون تحقيق نجاح.