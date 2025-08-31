الأهلي المصري يقيل ريبيرو عقب الخسارة أمام بيراميدز

أعلن الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد انتهاء ارتباطه بمدربه الإسباني خوسيه ريبيرو عقب الخسارة أمام غريمه بيراميدز في الجولة الخامسة للمسابقة أمس السبت.

وخسر الأهلي 2-صفر أمام بيراميدز بعد أن سجل وليد الكرتي هدفا في كل شوط ليرفع بيراميدز رصيده إلى ثماني نقاط وتقدم للمركز الثالث بينما تجمد رصيد الأهلي عند خمس نقاط وتراجع للمركز 12.

وذكر الأهلي في بيان عبر موقعه على الانترنت "وجه النادي الشكر للسيد خوسيه ريبييرو مدرب الفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون عن الفترة الماضية، وتم إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي".

وأضاف البيان "جاء ذلك عقب اجتماعات لجنة التخطيط بحضور محمود الخطيب رئيس النادي ومحمد يوسف المدير الرياضي، التي بدأت في صباح اليوم واستمرت عدة ساعات، ناقشت خلالها التقارير التي تقدم بها كلٌّ من المدير الرياضي والمدرب وفي ضوئها جاء القرار المشار إليه".